Trzynastka w 2026 r. wynosi 1 978,49 zł brutto — tyle dostaną wszyscy uprawnieni.

Tylko część emerytów i rencistów ZUS otrzyma pieniądze jeszcze przed świętami.

Rolnicy z KRUS na trzynastki poczekają do po Wielkanocy.

Emeryci mundurowi z MSWiA dostaną wypłatę wyjątkowo wcześniej niż zwykle.

Ile wynosi trzynastka w 2026 roku?

Trzynastka to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Jej wysokość jest równa minimalnej emeryturze. W 2026 roku wynosi ona 1 978 zł i 49 gr brutto. Każdy uprawniony senior dostanie dokładnie tyle samo, bez względu na wysokość swojego podstawowego świadczenia.

Trzynastka jest zawsze wypłacana razem ze świadczeniem podstawowym — emeryturą lub rentą. Termin wypłaty zależy więc od tego, kiedy senior dostaje swoją regularną emeryturę.

Terminy wypłat trzynastek z ZUS. Kto dostanie pieniądze przed Wielkanocą?

ZUS wypłaca świadczenia w sześciu stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

Wielkanoc wypada w tym roku 5 i 6 kwietnia. To oznacza zmiany w harmonogramie:

31 marca — trzynastka dla seniorów z terminem wypłaty na 1. dzień miesiąca. 1 kwietnia to niedziela, więc ZUS przelewa pieniądze wcześniej.

— trzynastka dla seniorów z terminem wypłaty na 1. dzień miesiąca. 1 kwietnia to niedziela, więc ZUS przelewa pieniądze wcześniej. 4 kwietnia (sobota) — trzynastka dla seniorów z terminem na 6. dzień miesiąca. 6 kwietnia to Lany Poniedziałek, dzień wolny od pracy, więc wypłata następuje w ostatni roboczy dzień przed tym terminem.

Tylko te dwie grupy seniorów ZUS zdążą z wypłatą przed świętami. To niespełna 3 miliony osób.

Pozostałe ponad 6,5 mln emerytów i rencistów dostanie trzynastkę dopiero po Wielkanocy. Harmonogram kolejnych wypłat ZUS wygląda następująco:

10 kwietnia — dla osób z terminem na 10. dzień miesiąca,

15 kwietnia — dla osób z terminem na 15. dzień miesiąca,

20 kwietnia — dla osób z terminem na 20. dzień miesiąca,

24 kwietnia — dla osób z terminem na 25. dzień miesiąca,

30 kwietnia — dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne z terminem na 1. dzień miesiąca.

Kiedy KRUS wypłaci trzynastki rolnikom?

KRUS wypłaca emerytury i renty w terminach: 7., 8., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Żaden z tych terminów nie wypada przed świętami wielkanocnymi.

Biuro prasowe KRUS wyjaśnia zasadę: jeśli termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata następuje w kolejny dzień roboczy. KRUS jednocześnie deklaruje, że stara się realizować wypłaty możliwie jak najszybciej.

Rolnicy pobierający emerytury i renty z KRUS mogą więc spodziewać się trzynastek najwcześniej po Wielkanocy.

Trzynastki dla mundurowych. MSWiA wypłaci wcześniej, wojsko w terminie

Emeryci i renciści objęci systemem mundurowym podlegają odrębnym zakładom emerytalno-rentowym. Terminy ich wypłat różnią się od ZUS i KRUS.

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA standardowo wypłaca świadczenia 5. dnia miesiąca. W tym roku 5 kwietnia to Wielkanoc. Oznacza to, że emeryci i renciści MSWiA dostaną trzynastkę przed świętami.

Wojskowe Biuro Emerytalne przekazuje emerytury wojskowe 10. dnia miesiąca. 10 kwietnia wypada w piątek, który jest normalnym dniem roboczym. Trzynastka dotrze więc do wojskowych emerytów w terminie, ale po Wielkanocy.

Trzynastka z podatkiem czy bez? Wątpliwości seniorów

Wielu seniorów pyta, dlaczego trzynastka podlega opodatkowaniu i składce zdrowotnej. Wielu seniorów uważa, że kwota powinna być wyższa i wolna od danin, skoro jej celem jest realne wsparcie emerytów. Przepisy w tym zakresie jak na razie się nie zmieniły. Trzynastka jest traktowana jak każde inne świadczenie emerytalno-rentowe. Warto również przypomnieć, że składka emerytalna, jaką płacimy przez cały okres zatrudnienia, nie jest opodatkowana, dlatego emerytura już tak.

