Płaca minimalna w 2027 roku ma wzrosnąć do 4986 zł brutto (o 3,7 proc.), stanowiąc 50 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Dla pracowników sfery budżetowej na 2027 rok zaplanowano 3-procentową podwyżkę wynagrodzeń.

Proponuje się, aby w 2027 roku waloryzacja emerytur i rent wyniosła 20 proc.realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, z ostateczną decyzją w lutym 2027.

Prognozy makroekonomiczne na 2027 rok przewidują wzrost PKB o 3,1 proc.i inflację na poziomie 2,5 proc.

Ile wyniesie płaca minimalna w 2027 roku? Propozycja rządu

Wiadomo już, na co mogą liczyć pracownicy otrzymujący najniższe wynagrodzenie. Zgodnie z decyzją rządu premiera Donalda Tuska, propozycja, która trafi do dalszych uzgodnień, zakłada wzrost płacy minimalnej o 180 zł. Oznacza to, że płaca minimalna w 2027 roku ma wynieść 4986 zł brutto.

Wraz z pensją minimalną wzrośnie też minimalna stawka godzinowa – z 31,40 zł do 32,60 zł. Propozycja przedstawiona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowi równowartość 50 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2027 rok, które ma sięgnąć 9971 zł.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]

Podwyżki w budżetówce 2027. Ile wyniesie wzrost wynagrodzeń?

Rząd zajął się także sytuacją pracowników sfery budżetowej. Zgodnie z zapowiedzią, w przyszłym roku mogą oni liczyć na waloryzację pensji. Jednocześnie rząd ogłosił, że proponowane podwyżki w budżetówce na 2027 rok mają wynieść 3 proc.

Premier Donald Tusk przyznał, że oczekiwania mogły być wyższe, jednak na ten moment to jedyna możliwa propozycja. – Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3 proc. – powiedział podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że celem rządu jest, aby inflacja "nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek".

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