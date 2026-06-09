Majowa stopa bezrobocia spadła do 5,9%, co oznacza spadek o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z kwietniem.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 917,2 tys., czyli o 17,1 tys. mniej niż miesiąc wcześniej.

Polska zajmuje drugie miejsce w UE pod względem najniższego bezrobocia (3% wg Eurostatu w kwietniu), znacznie wyprzedzając średnią unijną.

Sytuacja na rynku pracy poprawia się w większości powiatów, a prognozy na 2026 rok zapowiadają dalszy korzystny rozwój.

Ile wynosiła stopa bezrobocia w maju?

Zgodnie z najnowszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sytuacja na rynku pracy w Polsce powoli, ale systematycznie się poprawia. Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9 proc., co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego w stosunku do kwietnia. Mówiąc prościej, w urzędach pracy zarejestrowanych było 917,2 tys. osób – to o 17,1 tys. mniej niż miesiąc wcześniej.

Co ważne, coraz więcej osób znajduje zatrudnienie na własną rękę. Z danych resortu pracy wynika, że liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę bez wsparcia urzędu lub założyli własną działalność gospodarczą, była w maju o 12,3 proc. wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. To sygnał, że rynek pracy odżywa, a prognozy gospodarcze na najbliższe lata pozostają optymistyczne.

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W którym województwie jest najniższe bezrobocie?

Mapa bezrobocia w Polsce jest wciąż mocno zróżnicowana. Choć ogólny wskaźnik wygląda dobrze, to w zależności od regionu sytuacja może być skrajnie różna. Najnowsze dane o bezrobociu w Polsce pokazują, że różnice między regionami są nadal bardzo duże. Z jednej strony mamy województwo wielkopolskie, gdzie stopa bezrobocia wynosi zaledwie 3,8 proc. Z drugiej – warmińsko-mazurskie z wynikiem 9,4 proc.

Najlepiej sytuacja wygląda w dużych miastach i ich okolicach. Liderem jest powiat poznański (1,4 proc. bezrobocia), tuż za nim sam Poznań (1,6 proc.) oraz Warszawa i powiat kępiński (po 1,7 proc.). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla jednak, że poprawa jest widoczna w całym kraju – w maju spadek stopy bezrobocia odnotowano aż w 280 powiatach.

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