Bezrobocie w Polsce. Nowe dane z rynku pracy. Tak wygląda sytuacja

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-06-09 15:40

Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9 proc. i była niższa niż w kwietniu. Najnowsze dane pokazują, że bezrobocie w Polsce systematycznie spada, a liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy zmalała o ponad 17 tys. Polska jest też wiceliderem w Unii Europejskiej.

Robotnik w pomarańczowych rękawicach tnie szlifierką kątową granitową kostkę brukową na budowie. Proces cięcia generuje pył, świadcząc o wykonywaniu ciężkiej pracy fizycznej, która znajduje odzwierciedlenie w statystykach bezrobocia analizowanych na Super Biznes.

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Autor: Pixabay.com Robotnik w pomarańczowych rękawicach tnie szlifierką kątową granitową kostkę brukową na budowie. Proces cięcia generuje pył, świadcząc o wykonywaniu ciężkiej pracy fizycznej, która znajduje odzwierciedlenie w statystykach bezrobocia analizowanych na Super Biznes.
  • Majowa stopa bezrobocia spadła do 5,9%, co oznacza spadek o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z kwietniem.
  • Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 917,2 tys., czyli o 17,1 tys. mniej niż miesiąc wcześniej.
  • Polska zajmuje drugie miejsce w UE pod względem najniższego bezrobocia (3% wg Eurostatu w kwietniu), znacznie wyprzedzając średnią unijną.
  • Sytuacja na rynku pracy poprawia się w większości powiatów, a prognozy na 2026 rok zapowiadają dalszy korzystny rozwój.

Ile wynosiła stopa bezrobocia w maju?

Zgodnie z najnowszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sytuacja na rynku pracy w Polsce powoli, ale systematycznie się poprawia. Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9 proc., co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego w stosunku do kwietnia. Mówiąc prościej, w urzędach pracy zarejestrowanych było 917,2 tys. osób – to o 17,1 tys. mniej niż miesiąc wcześniej.

Co ważne, coraz więcej osób znajduje zatrudnienie na własną rękę. Z danych resortu pracy wynika, że liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę bez wsparcia urzędu lub założyli własną działalność gospodarczą, była w maju o 12,3 proc. wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. To sygnał, że rynek pracy odżywa, a prognozy gospodarcze na najbliższe lata pozostają optymistyczne.

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W którym województwie jest najniższe bezrobocie?

Mapa bezrobocia w Polsce jest wciąż mocno zróżnicowana. Choć ogólny wskaźnik wygląda dobrze, to w zależności od regionu sytuacja może być skrajnie różna. Najnowsze dane o bezrobociu w Polsce pokazują, że różnice między regionami są nadal bardzo duże. Z jednej strony mamy województwo wielkopolskie, gdzie stopa bezrobocia wynosi zaledwie 3,8 proc. Z drugiej – warmińsko-mazurskie z wynikiem 9,4 proc.

Najlepiej sytuacja wygląda w dużych miastach i ich okolicach. Liderem jest powiat poznański (1,4 proc. bezrobocia), tuż za nim sam Poznań (1,6 proc.) oraz Warszawa i powiat kępiński (po 1,7 proc.). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla jednak, że poprawa jest widoczna w całym kraju – w maju spadek stopy bezrobocia odnotowano aż w 280 powiatach.

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