Mateusz Morawiecki proponuje program "Polska Jednej Prędkości", zakładający 500 zł rocznie na każdego mieszkańca samorządu.

Program przewiduje minimum 5 mln zł dla małych gmin i maksymalnie 100 mln zł dla dużych samorządów rocznie.

Inicjatywa ma być "kołem zamachowym" dla rozwoju gospodarczego, finansując ponad 35 tysięcy projektów kwotą ponad 100 miliardów złotych.

Program ma być prosty w realizacji (dwie kartki papieru) i ma na celu przywrócenie szansy na rozwój wszystkim gminom.

Nowy program PiS: 500 zł na każdego mieszkańca

Były premier Mateusz Morawiecki, zaprezentował we wtorek raport i nowy program samorządowy pod nazwą "Polska Jednej Prędkości". Jego głównym filarem jest propozycja konkretnego wsparcia finansowego dla wszystkich gmin w kraju. Głównym założeniem jest coroczne wsparcie dla gmin w wysokości 500 zł na każdego mieszkańca. Pieniądze miałyby trafiać do lokalnych budżetów, aby napędzać inwestycje i tworzyć nowe perspektywy rozwojowe w każdym zakątku Polski, a nie tylko w największych miastach.

Jak tłumaczył Mateusz Morawiecki, propozycja została przygotowana w oparciu o konsultacje i ma być przede wszystkim sprawiedliwa. – Program, który dzisiaj proponujemy, jest programem poddanym konsultacjom społecznym. To program, który ma być programem sprawiedliwym – mówił podczas prezentacji.

Jakie pieniądze trafią do samorządów? Widełki od 5 do 100 mln zł

Propozycja Prawa i Sprawiedliwości nie oznacza jednak, że każda gmina dostanie po prostu iloczyn liczby mieszkańców i kwoty 500 zł. Program zakłada wprowadzenie specjalnych limitów, które mają wyrównywać szanse między bogatszymi a biedniejszymi samorządami. Chodzi o mechanizm tzw. podłogi i sufitu.

– Podłogą jest co najmniej pięciomilionowy budżet na każdą gminę. A sufitem jest ten mechanizm, który wyrównuje dzisiejsze przewagi wielkich miast względem miast średniej wielkości, czyli sufit na poziomie 100 milionów złotych na rok […] na daną jednostkę samorządu terytorialnego – wyjaśniał były premier.

"Polska Jednej Prędkości" jako odpowiedź na politykę rządu Donalda Tuska

Mateusz Morawiecki nie ukrywał, że jego propozycja jest również bezpośrednią krytyką działań obecnego rządu Donalda Tuska. Zarzucił koalicji rządzącej wstrzymanie lokalnych inwestycji i zahamowanie rozwoju, który – jego zdaniem – był dynamiczny za czasów rządów PiS. Według byłego premiera, obecny rząd zahamował inwestycje, a program "Polska Jednej Prędkości" ma przywrócić szansę na normalny rozwój każdej gminie.

– Dzisiaj ten rząd zahamował procesy inwestycyjne w samorządach. My musimy każdej gminie, także tej najmniejszej, przywrócić szansę na normalny rozwój – stwierdził wiceprezes PiS.

Program ma być "kolejnym wielkim kołem zamachowym" rozwoju na najbliższą dekadę.

Źródło: dorzeczy.pl

