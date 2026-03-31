Ile dokładnie kosztuje teraz litr Pb95, Pb98 i oleju napędowego na stacjach Orlenu?

Co to jest pakiet „Ceny Paliw Niżej” i jak działa mechanizm cen maksymalnych?

Czy kierowcy mogą liczyć na dodatkowe rabaty i promocje?

Jakie kary grożą stacjom, które sprzedają paliwo powyżej dozwolonej ceny?

Ceny paliw na stacjach Orlenu – stawki na wtorek i środę

ORLEN poinformował Polską Agencję Prasową, że ceny paliw na jego stacjach są zgodne z obowiązującą ustawą. Za litr benzyny Pb95 zapłacisz nie więcej niż 6,16 zł. Benzyna Pb98 kosztuje maksymalnie 6,76 zł/l, a olej napędowy – 7,60 zł/l.

Koncern zapowiedział jednocześnie, że w środę 1 kwietnia ceny pozostaną bez zmian.

„Widząc dzisiejsze ruchy na rynkach, przewidujemy, że nasi klienci zobaczą dokładnie te same ceny co dziś” – przekazał Orlen.

Skąd wzięły się ceny maksymalne paliw? Rząd uruchomił pakiet „Ceny Paliw Niżej”

W związku z rosnącymi cenami paliw rząd ogłosił w ubiegłym tygodniu czasowy pakiet regulacji pod nazwą „Ceny Paliw Niżej”. We wtorek na wszystkich stacjach paliw w Polsce weszły w życie ceny maksymalne ustalone obwieszczeniem Ministra Energii, opublikowanym w Monitorze Polskim.

Zgodnie z obwieszczeniem:

Benzyna bezołowiowa 95 : cena netto 5,42 zł/l, z VAT – 6,16 zł/l

: cena netto 5,42 zł/l, z VAT – Benzyna bezołowiowa 98 : cena netto 5,98 zł/l, z VAT – 6,76 zł/l

: cena netto 5,98 zł/l, z VAT – Olej napędowy: cena netto 6,76 zł/l, z VAT – 7,60 zł/l

Orlen ocenił, że pakiet pozwolił zaoferować klientom „najniższe możliwe ceny w okresie największego w historii światowego kryzysu cen paliw”.

Jak działa mechanizm cen maksymalnych paliw?

Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej i paliw wprowadziła mechanizm czasowego stosowania cen maksymalnych w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT. Cena maksymalna ogłaszana przez ministra energii wchodzi w życie następnego dnia po publikacji w Monitorze Polskim.

Jeśli obwieszczenie zostanie ogłoszone przed weekendem lub świętem, stawka obowiązuje aż do najbliższego dnia roboczego. Resort energii będzie publikował obwieszczenie każdego dnia roboczego.

Co ważne – ceny maksymalne mają charakter powszechny. Obowiązują wszystkich sprzedawców paliw ciekłych: zarówno stacje własne, jak i franczyzowe.

Kara do 1 mln zł za sprzedaż powyżej ceny maksymalnej

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna jest zagrożona karą finansową do 1 miliona złotych. Kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa. Regulacje mają więc realne zęby – nie są tylko apelem do branży.

Promocja Orlen Vitay nadal działa. Rabaty nawet 35 groszy na litrze

Orlen przypomniał, że 12 marca uruchomił promocję na paliwa dla użytkowników aplikacji Orlen Vitay. Promocja potrwa do 3 maja i zostanie utrzymana na dotychczasowych warunkach – nawet w kontekście nowych regulacji.

Co to oznacza w praktyce? Od cen widniejących na pylonach nadal będą naliczane rabaty. W ramach weekendowej promocji cena litra paliwa może być niższa nawet o 35 groszy.

Na koniec lutego Orlen dysponował w Polsce siecią 1962 stacji paliw, z czego 442 to placówki franczyzowe.

