Orlen utrzymuje rabat 35 gr na litr paliwa

Promocje na paliwo w Orlenie nie znikają. Informację tę potwierdził portalowi Superbiz.se.pl rzecznik spółki, Mateusz Witczyński. Z przekazanego nam stanowiska biura prasowego wynika, że kierowcy nadal mogą liczyć na rabaty.

– Wszystkie dotychczas obowiązujące zniżki oraz promocje zostaną utrzymane. Oznacza to, że od cen widniejących na pylonach nadal naliczane będą rabaty, w tym m.in. zniżki przysługujące posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Równocześnie kontynuowana będzie weekendowa promocja obniżająca cenę litra paliwa nawet o 35 gr – przekazał koncern.

Nawet 5,84 zł za litr benzyny

W połączeniu z nowymi regulacjami rządowymi daje to bardzo konkretny efekt przy dystrybutorze. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii maksymalna cena benzyny 95 wynosi obecnie 6,16 zł za litr.

Jeśli od tej kwoty odejmiemy 35 groszy weekendowego rabatu, cena może spaść nawet do 5,84 zł za litr. Dla wielu kierowców to kluczowa informacja, bo właśnie takie promocje dziś decydują o realnym koszcie tankowania.

Rząd obniża ceny paliw, a Orlen utrzymuje promocje

Niższe ceny paliw to efekt szerszego pakietu zmian. Od wtorku obowiązują ceny maksymalne, a także obniżony do 8 proc. VAT na paliwa. Wcześniej wprowadzono również czasową obniżkę akcyzy.

Nowe regulacje są częścią rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, który ma ograniczyć presję cenową i działać antyinflacyjnie. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej może skutkować karą do 1 mln zł, a kontrole ma prowadzić Krajowa Administracja Skarbowa.

Orlen podkreśla, że jego działania wpisują się w ten mechanizm. Jak zaznacza biuro prasowe spółki, utrzymanie rabatów jest elementem pakietu „Ceny Paliw Niżej”, „którego celem jest oferowanie klientom możliwie najniższych cen przy zachowaniu pełnej przejrzystości ich kształtowania oraz stabilności rynku paliw”.

Diesel nadal wyraźnie droższy

Choć benzyna 95 może zejść do poziomu 5,84 zł za litr, w przypadku innych paliw sytuacja wygląda gorzej. Z opublikowanego obwieszczenia wynika, że maksymalna cena benzyny 98 to 6,76 zł za litr, a oleju napędowego aż 7,60 zł.

To pokazuje, że mimo obniżek i promocji ceny paliw wciąż pozostają bardzo wysokie, szczególnie dla kierowców tankujących diesla.

Promocja robi realną różnicę przy pełnym baku

W obecnej sytuacji rabaty mają ogromne znaczenie. Kilkadziesiąt groszy mniej na litrze oznacza, że przy tankowaniu pełnego baku można zostawić na stacji wyraźnie mniej pieniędzy.

Dlatego informacja o utrzymaniu promocji przez Orlen jest tak ważna. Dla wielu rodzin i kierowców zawodowych to nie jest tylko marketingowy dodatek, ale realna ulga dla domowego budżetu.

Ceny paliw wciąż pod presją

Jednocześnie sytuacja na rynku paliw nadal jest niestabilna. Rząd zapowiada kolejne działania, jeśli ceny nie będą spadać zgodnie z oczekiwaniami. W tle pozostaje także możliwość wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Kierowcy patrzą dziś na ceny paliw jak nigdy wcześniej, a każda promocja i każdy rabat mogą przesądzić o tym, gdzie i za ile zatankują.

