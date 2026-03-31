Kto może dostać pieniądze?

Program uruchomił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Budżet wynosi 335 mln zł.

O dopłaty mogą ubiegać się osoby fizyczne, które produkują energię elektryczną na własne potrzeby i mają mikroinstalację fotowoltaiczną podłączoną do sieci energetycznej. Chodzi o instalacje o mocy od 2 do 20 kW, zamontowane przy domach jednorodzinnych.

Ważne jest też to, że właściciel instalacji musi mieć podpisaną umowę sprzedaży lub kompleksową umowę na energię elektryczną i rozliczać się w systemie tzw. net-billingu.

Na co można dostać dopłatę?

Program obejmuje trzy elementy domowej energetyki: instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii elektrycznej i magazyny ciepła.

Magazyny energii pozwalają przechować nadwyżki prądu wyprodukowanego przez panele. Dzięki temu można wykorzystać energię wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna np. wieczorem lub zimą.

Ile można otrzymać?

Łączna kwota wsparcia może wynieść nawet 28 tys. zł. Ostateczna wysokość dotacji zależy od rodzaju urządzeń i ich parametrów.

Jest jednak kilka ważnych warunków: instalacje muszą być nowe i w pełni opłacone, muszą być zamontowane i podłączone do sieci, właściciel musi korzystać z nich przez co najmniej 5 lat.W przeciwnym razie dotację trzeba będzie zwrócić.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać wyłącznie online – przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Nabór trwa od 30 marca do 24 kwietnia 2026 r.

Jeśli jednak zainteresowanie będzie bardzo duże, program może zakończyć się szybciej – po wyczerpaniu budżetu.

Krok po kroku: jak dostać dopłatę?

1. Sprawdź, czy masz instalację fotowoltaiczną podłączoną do sieci.2. Zainstaluj magazyn energii lub magazyn ciepła.3. Zbierz faktury potwierdzające zakup i montaż urządzeń.4. Złóż wniosek online w Generatorze Wniosków.5. Czekaj na decyzję i wypłatę pieniędzy.

Dlaczego rząd daje takie dopłaty?

Jak podkreśla Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem programu jest zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Polsce. Magazyny energii mają pomóc lepiej wykorzystywać prąd z paneli, odciążyć sieć energetyczną i obniżyć rachunki w domach. Dzięki magazynom energii nadwyżki prądu nie będą trafiać od razu do sieci, tylko zostaną wykorzystane w domu. Dodatkowo takie rozwiązania mają ograniczyć emisję dwutlenku węgla.

