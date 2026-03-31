LPG poza rządowym pakietem! Miliony pominiętych kierowców

Grażyna Czekalińska
2026-03-31 12:17

Rządowy pakiet CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”, miał przynieść ulgę kierowcom i obniżyć ceny paliw. Problem w tym, że nie wszyscy zostali nim objęci. Wśród paliw, które pominięto, znalazło się LPG, z którego korzystają miliony Polaków. W praktyce oznacza to, że nawet 3 mln kierowców w Polsce nie skorzysta z nowych rozwiązań.

Stacja paliw ze zbiornikami LPG i czerwono-zielonym daszkiem, symbolizująca pominięcie gazu w rządowym pakiecie CPN.

Autor: Marekusz/ Shutterstock Stacja paliw ze zbiornikami LPG i czerwono-zielonym daszkiem, symbolizująca pominięcie gazu w rządowym pakiecie CPN.
Super Biznes SE Google News
  • LPG nie zostało objęte rządowym pakietem CPN
  • Nawet 3 mln kierowców nie skorzysta z obniżek cen paliw
  • Polska Izba Gazu Płynnego domaga się zmian
  • Pakiet obejmuje benzynę i diesel, ale pomija gaz
  • Branża ostrzega przed skutkami dla rynku i kierowców

Głos zabrała Polska Izba Gazu Płynnego, która domaga się pilnej zmiany przepisów. Organizacja zwraca uwagę, że decyzja o pominięciu LPG zaburza równowagę na rynku paliw i uderza w kierowców, którzy przez lata wybierali gaz jako tańszą alternatywę.

– Pominięcie LPG w pakiecie CPN jest niezrozumiałe i niesprawiedliwe wobec milionów użytkowników tego paliwa – podkreśla branża w swoim stanowisku.

CPN obniża ceny paliw, ale tylko wybranych

Pakiet CPN wprowadził konkretne rozwiązania – obniżkę VAT, niższą akcyzę oraz mechanizm cen maksymalnych. Dzięki temu ceny paliw takich jak benzyna czy olej napędowy mogą zostać ograniczone administracyjnie.

LPG nie zostało jednak objęte tymi zmianami. To oznacza, że kierowcy tankujący gaz nie tylko nie skorzystają z obniżek, ale mogą też znaleźć się w gorszej sytuacji względem innych użytkowników dróg.

Polska Izba Gazu Płynnego zwraca uwagę, że takie podejście może mieć realne konsekwencje dla rynku.

– Włączenie LPG do pakietu CPN pozwoliłoby na zachowanie równego traktowania wszystkich kierowców oraz stabilności rynku paliw – wskazuje organizacja.

Branża podkreśla, że LPG od lat pełni ważną rolę w ograniczaniu kosztów transportu i jest jednym z najtańszych paliw dostępnych w Polsce.

LPG to nie nisza. To miliony użytkowników

Polska należy do europejskich liderów, jeśli chodzi o liczbę samochodów z instalacją LPG. Dla wielu kierowców to świadomy wybór – niższe koszty eksploatacji i realne oszczędności przy codziennym użytkowaniu auta.

Dlatego decyzja o pominięciu tego paliwa w pakiecie wywołała tak duże emocje. Kierowcy, którzy inwestowali w instalacje gazowe, dziś mogą mieć poczucie, że zostali pominięci w działaniach osłonowych państwa.

Branża wskazuje też na szerszy kontekst gospodarczy.

– LPG jest ważnym elementem rynku paliw w Polsce i jego pominięcie w programie wsparcia może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność tego segmentu – podkreśla Polska Izba Gazu Płynnego.

Presja rośnie. Co zrobi rząd?

Na razie nie ma informacji o rozszerzeniu pakietu CPN na LPG. Rząd koncentruje się na benzynie i oleju napędowym, które są objęte mechanizmem cen maksymalnych i obniżkami podatków.

Jednocześnie sytuacja na rynku paliw pozostaje dynamiczna. Wahania cen ropy, napięcia geopolityczne i decyzje polityczne sprawiają, że ceny paliw mogą się szybko zmieniać.

W tej sytuacji rośnie presja, aby rozwiązania były bardziej kompleksowe i obejmowały wszystkich kierowców. Branża LPG zapowiada dalsze działania i apeluje o uwzględnienie tego paliwa w systemie wsparcia.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz
QUIZ PRL. „Jutro będzie futro!” Powiedzenia naszych rodziców, które ukształtowały Polaków z pokolenia PRL-u
Pytanie 1 z 15
Kiedy pytaliście mamę "Kiedy obiad?", odpowiadała:
QUIZ PRL. „Jutro będzie futro!” Powiedzenia naszych rodziców, które ukształtowały Polaków z pokolenia PRL-u
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LPG
CPN
CENY PALIW