Od 2025 roku obserwujemy wzrost cen komponentów fotowoltaicznych, a eksperci nie przewidują powrotu do rekordowo niskich stawek z poprzednich lat.

Kluczowym czynnikiem wzrostu jest planowane na 1 kwietnia 2026 r. zniesienie przez Chiny ulg podatkowych na eksport modułów PV, co może podnieść ich cenę o około 10%.

Równocześnie drożeją surowce do produkcji fotowoltaiki, takie jak krzem polikrystaliczny , szkło i srebro.

Wszystko to oznacza droższe instalacje fotowoltaiczne dla końcowych klientów i dłuższy czas zwrotu inwestycji.

Fotowoltaika ceny 2026. Koniec tanich instalacji

Rynek odnawialnych źródeł energii wchodzi w nową fazę. Po okresie dynamicznych spadków cen w latach 2023–2024, sytuacja zaczęła się odwracać. Już od początku 2025 r. widoczny był wzrost kosztów paneli oraz falowników, a trend ten utrzymał się także w kolejnych miesiącach.

Eksperci są zgodni – powrót do rekordowo niskich stawek sprzed kilku lat jest mało prawdopodobny. Dotychczas najtańszy element instalacji PV przestaje pełnić tę rolę, co zmienia opłacalność całych inwestycji.

Chiny ulgi eksportowe PV. Decyzja, która zmienia rynek

Kluczowym czynnikiem wzrostu cen jest polityka Chin, które odpowiadają za znaczną część globalnej produkcji komponentów fotowoltaicznych. Od 1 kwietnia 2026 r. kraj ten znosi ulgi podatkowe na eksport modułów PV.

Jak podkreślają specjaliści, konsekwencje będą odczuwalne globalnie: -"Samo zniesienie subsydiów eksportowych podniesie cenę modułu o ok. 10 proc." – ocenia Jannik Schall, menedżer produktowy, cytowany przez Komputer Świat.

Zmiana ta wpłynie nie tylko na ceny paneli, ale także na cały łańcuch dostaw – od producentów po instalatorów i końcowych klientów.

Drożeją surowce do fotowoltaiki

Równolegle rosną koszty podstawowych materiałów wykorzystywanych w produkcji instalacji PV. Szczególnie widoczny jest wzrost cen krzemu polikrystalicznego, kluczowego dla ogniw słonecznych.

Latem 2025 r. jego cena wynosiła około 4–5 euro za kilogram, natomiast w połowie marca 2026 r. osiągnęła poziom 5,70–6,30 euro. Podobne tendencje dotyczą również szkła, srebra, płytek i ogniw fotowoltaicznych.

Wzrost kosztów instalacji PV. Co to oznacza dla klientów

Połączenie zmian regulacyjnych i drożejących surowców działa jak efekt domina. Wyższe ceny komponentów przekładają się bezpośrednio na koszt całej instalacji. Choć trudno precyzyjnie określić skalę podwyżek dla odbiorców końcowych, eksperci nie mają wątpliwości, że inwestycje w fotowoltaikę staną się droższe. W praktyce oznacza to dłuższy czas zwrotu oraz większe nakłady początkowe.

PTNW - Miłosz Bembinow