Polskie Elektrownie Jądrowe złożyły wniosek o zezwolenie na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo.

Elektrownia będzie miała trzy bloki z reaktorami AP1000 firmy Westinghouse, a jej operatorem będzie państwowa spółka PEJ.

Rozpoczęcie budowy (wylanie "pierwszego betonu jądrowego") planowane jest na 2028 rok.

Pierwszy blok elektrowni ma rozpocząć komercyjną eksploatację w 2036 roku.

Jest wniosek o budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

To już nie zapowiedzi, a konkretne działanie. We wtorek prezes Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ) Marek Woszczyk poinformował o złożeniu kluczowego dokumentu w sprawie polskiego atomu. Do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) trafił formalny wniosek o wydanie zezwolenia na budowę obiektu w gminie Choczewo na Pomorzu. To historyczny krok, który przybliża Polskę do posiadania własnej, zeroemisyjnej i stabilnej siłowni jądrowej.

"Zgodnie z deklaracjami, zresztą wielokrotnie przeze mnie osobiście, czy przez koleżanki i kolegów z zarządu podnoszonymi, dotrzymujemy przyrzeczenia wobec nas samych złożonego i składamy dzisiaj formalnie wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie" – powiedział prezes Marek Woszczyk podczas konferencji prasowej.

Złożenie wniosku o budowę elektrowni – co to oznacza?

Złożenie dokumentacji do Państwowej Agencji Atomistyki to nie jest tylko symboliczny gest. To początek skomplikowanego i wieloetapowego procesu, na końcu którego znajduje się pozwolenie na budowę. Teraz eksperci z PAA będą szczegółowo analizować tysiące stron dokumentów, raportów i analiz, by ocenić, czy projekt spełnia wszystkie, niezwykle rygorystyczne, normy bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Złożenie wniosku o budowę elektrowni jądrowej formalnie rozpoczyna proces ubiegania się o kluczowe pozwolenie administracyjne. Decyzja agencji będzie miała fundamentalne znaczenie dla całego harmonogramu projektu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, spółka PEJ będzie mogła przejść do kolejnych etapów, w tym do przygotowań do prac budowlanych na wyznaczonym terenie.

Lokalizacja jest już znana od dłuższego czasu. Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce ma zostać zbudowana w lokalizacji "Lubiatowo-Kopalino" w gminie Choczewo na Pomorzu. To właśnie tam, według planów, powstanie nowoczesny obiekt składający się z trzech bloków energetycznych. Sercem każdego z nich będzie reaktor AP1000, czyli sprawdzona technologia dostarczona przez amerykańską firmę Westinghouse.

Harmonogram inwestycji jest ambitny, ale jasno określony. Jeśli proces uzyskiwania pozwoleň przebiegnie sprawnie, wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego, czyli symboliczny start właściwej budowy, planowane jest na 2028 rok. Zgodnie z założeniami Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, pierwszy z trzech bloków ma rozpocząć komercyjną produkcję energii elektrycznej w 2036 roku. Kolejne bloki będą oddawane do użytku w następnych latach.