Orlen wstrzymuje sprzedaż paliw. Nadchodzi nowa era na stacjach, a kierowcy poczują to w portfelach

Kierowców czeka krótka przerwa na stacjach Orlen w nocy z 30 na 31 marca.

Jest to związane z wprowadzeniem nowych zasad pakietu CPN i cen maksymalnych.

Przerwa ma być jak najmniej uciążliwa i potrwać kilkanaście minut.

Dowiedz się, jakie będą nowe ceny maksymalne paliw i co grozi za ich przekroczenie!

W nocy z 30 na 31 marca, w związku z wdrożeniem nowych regulacji dotyczących cen paliw, część stacji Orlenu wstrzyma sprzedaż na maksymalnie kilkanaście minut. Jak informuje Biuro Prasowe Orlenu, przerwa została zaplanowana tak, aby zminimalizować wpływ na komfort klientów. Celem tych działań jest dostosowanie systemów do obowiązujących od 31 marca maksymalnych cen paliw, które mają przynieść ulgę w portfelach kierowców.

Czego dokładnie dotyczy pakiet CPN?

Pakiet "Ceny Paliwa Niżej" (CPN) to rządowa inicjatywa mająca na celu obniżenie cen paliw na polskich stacjach. Od 31 marca wprowadzone zostaną maksymalne ceny za litr benzyny 95 (6,16 zł), benzyny 98 (6,76 zł) oraz oleju napędowego (7,60 zł). Sprzedaż paliwa powyżej tych stawek będzie zagrożona wysokimi karami, sięgającymi nawet 1 miliona złotych.

"Przerwa związana z wdrożeniem ceny maksymalnej na stacjach Orlen została zaplanowana tak, by w jak najmniejszym stopniu wpływała na komfort klientów. W trosce o ich niezakłóconą obsługę potrwa ona maksymalnie kilkanaście minut" – informuje Biuro Prasowe Orlenu w odpowiedzi na przesłane przez WP Finanse zapytanie.

Jak są wyliczane nowe ceny maksymalne?

Mechanizm wyliczania ceny maksymalnej uwzględnia kilka kluczowych elementów. Jest to średnia cena hurtowa na rynku krajowym, akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedażowa w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Nowelizacja przepisów, która weszła w życie w niedzielę, nakłada na sprzedawców paliw obowiązek stosowania cen nie wyższych niż maksymalne w okresie obniżonych stawek VAT, czyli od 31 marca.

Dodatkowe zmiany w podatkach

Od teraz rząd Tuska codziennie ustali cenę paliw na stacjach! Jak to ma działać?

W ramach pakietu CPN wprowadzono również obniżkę akcyzy na paliwa. Do 15 kwietnia akcyza dla benzyn wynosi 1239 zł za 1000 litrów, dla olejów napędowych – 880 zł, a dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwa – 880 zł. Dodatkowo, od 31 marca do 30 kwietnia br. ma wejść w życie rozporządzenie obniżające stawkę VAT na paliwa do 8%.

Czy koncerny paliwowe mogą zostać obłożone dodatkowym podatkiem?

Premier Donald Tusk zapowiedział, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych, rząd rozważy wprowadzenie tzw. windfall tax, czyli podatku od nadmiarowych zysków. Ma to zapobiec sytuacjom, w których wzrost cen surowców przekłada się na nieproporcjonalnie wysokie marże firm, co byłoby sprzeczne z duchem pakietu CPN. Kontrole w zakresie przestrzegania nowych przepisów będzie prowadzić Krajowa Administracja Skarbowa, a Ministerstwo Energii ma codziennie publikować obwieszczenia w tej sprawie.

Nasz specjalny wysłannik do Davos Hubert Biskupski ujawnia