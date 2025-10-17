Podczas corocznych posiedzeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w stolicy USA minister Adnrzej Domański spotkał się z amerykańskim sekretarzem energii Chrisem Wrightem. Rozmowy dotyczyły strategicznych projektów energetycznych łączących oba kraje. Z kolei przedstawiciele BGK prowadzili równoległe negocjacje z Bankiem Światowym w sprawie finansowania polskiej infrastruktury jądrowej.

Minister Domański rozmawiał z szefem resortu energii USA o małych reaktorach modułowych SMR , dostawach LNG i budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

, i budowie Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi rozmowy z Bankiem Światowym o możliwym wsparciu finansowym dla polskich projektów atomowych

Orlen i Synthos Green Energy planują budowę floty SMR we Włocławku w oparciu o amerykańską technologię GE Vernova

w oparciu o amerykańską technologię GE Vernova Bank Światowy i MAEA podpisały w czerwcu porozumienie o współpracy na rzecz wspierania energii jądrowej, w tym rozwoju małych reaktorów modułowych

Współpraca polsko-amerykańska w energetyce jądrowej nabiera tempa

Spotkanie ministra Domańskiego z Chrisem Wrightem w Waszyngtonie potwierdziło strategiczne znaczenie współpracy polsko-amerykańskiej w sektorze energetycznym. Szef polskiego resortu finansów podkreślił, że Stany Zjednoczone są kluczowym partnerem w realizacji projektów energetycznych dla Polski.

Omówiliśmy postępy prac przy realizacji projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej, podkreślając konieczność uwzględnienia w nim polskich przedsiębiorstw i wzmacniania kompetencji krajowego przemysłu

– powiedział minister Domański. Rozmowy obejmowały również kwestie dostaw amerykańskiego LNG do Polski i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Małe reaktory modułowe priorytetem dla polskiej gospodarki

Szczególną uwagę podczas waszyngtoński rozmów poświęcono technologii małych reaktorów modułowych. Domański i Wright zgodzili się co do perspektyw rozwoju SMR, dostrzegając obiecujące możliwości kooperacji polskich i amerykańskich firm w tym obszarze.

Plany budowy reaktorów SMR w Polsce dla zasilania przemysłu są dyskutowane od kilku lat. Przełomowy moment nastąpił w sierpniu bieżącego roku, gdy Orlen i Synthos Green Energy podpisały porozumienie o powstaniu takich reaktorów we Włocławku. W ramach przedsięwzięcia powstać ma flota małych reaktorów modułowych wykorzystujących amerykańską technologię koncernu GE Vernova.

Minister finansów zaznaczył, że inwestycje w czyste źródła energii podnoszą konkurencyjność polskiej gospodarki.

To jednocześnie gwarancja naszego bezpieczeństwa, które chcemy wzmacniać między innymi poprzez pogłębianie partnerstwa z USA

– podkreślił Domański.

Bank Światowy zainteresowany finansowaniem polskiej energetyki atomowej

Równolegle z rozmowami ministra Domańskiego przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzili w Waszyngtonie negocjacje z Anną Akhalkatsi, dyrektorką Banku Światowego na Unię Europejską. Prezes BGK Mirosław Czekaj i członek zarządu Mateusz Szczurek sondowali możliwości wsparcia przez instytucję finansową projektów energetyki jądrowej w Polsce.

Według informacji przekazanych przez BGK Bank Światowy wyraził zainteresowanie tym tematem. Prezes Czekaj wyjaśnił w rozmowie z PAP, że budowa elektrowni jest ogromnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, dlatego bank rozwoju poszukuje różnych możliwości sfinansowania budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce.

Udział BGK w tej inwestycji będzie jednak uzależniony od oceny ostatecznego modelu biznesowo-finansowego

– zastrzegł szef banku.

BGK gotowy wspierać polskie firmy przy budowie elektrowni

Prezes Czekaj podkreślił, że jako bank rozwoju BGK jest zainteresowany realizowaniem tej kluczowej dla polskiego państwa inwestycji.

Zwiększy ona przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Zgodnie z zapowiedziami premiera pierwsza elektrownia jądrowa mogłaby obsłużyć nawet 12 milionów gospodarstw domowych, co pokazuje skalę tego przedsięwzięcia

– zaznaczył.

Szef BGK zwrócił również uwagę na aspekt uczestnictwa polskich przedsiębiorców w budowie elektrowni.

Jesteśmy zainteresowani wspieraniem polskich przedsiębiorców, którzy mogą wziąć udział w budowie elektrowni. Uważam, że ich udział w tej inwestycji powinien być możliwie jak największy

– dodał Mirosław Czekaj.

Bank Światowy wraca do finansowania projektów jądrowych

Zainteresowanie Banku Światowego polskimi projektami atomowymi wpisuje się w szerszą strategię tej instytucji. W czerwcu bieżącego roku Grupa Banku Światowego i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej podpisały porozumienie o współpracy na rzecz wspierania energii jądrowej w krajach rozwijających się.

Umowa o partnerstwie stanowi pierwszy konkretny krok Banku Światowego w kierunku ponownego zaangażowania się w energetykę jądrową. Zgodnie z porozumieniem MAEA oraz Bank Światowy mają współpracować w sprawie wydłużenia żywotności istniejących reaktorów jądrowych oraz przyspieszenia rozwoju małych reaktorów modułowych. Ta współpraca może oznaczać istotne wsparcie dla polskich planów rozwoju energetyki atomowej, zarówno w zakresie dużych elektrowni, jak i technologii SMR.

Andrzej Głowacki, prezes Państwowej Agencji Atomistyki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Po co Polsce ATOM? Jakub Wiech tłumaczy, czy elektrownie atomowe są nam naprawdę potrzebne. RAPORT ZŁOTOROWICZA