Polska elektrownia jądrowa rusza z budową na Pomorzu, a jej prąd zaspokoi potrzeby 12 milionów gospodarstw domowych, co podkreśla jej kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W szczycie budowy projektu zatrudnionych będzie blisko 50 tysięcy osób, a polskie firmy z całej Polski, takie jak Mostostal czy Ferrum, będą kluczowymi partnerami w realizacji inwestycji.

Pomimo kontrowersji lokalizacyjnych, rząd zdecydował się nie zmieniać miejsca budowy, aby uniknąć dalszych opóźnień, inwestując jednocześnie w infrastrukturę (drogi, kolej) dla korzyści lokalnych mieszkańców i przedsiębiorców.

Pierwszy blok elektrowni w technologii AP1000 Westinghouse ma rozpocząć pracę komercyjną w 2036 roku, a cała inwestycja wpisuje się w długoterminową strategię bezpieczeństwa energetycznego i państwowego

Podczas wizyty na terenie przyszłej inwestycji w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino premier Donald Tusk podkreślił historyczne znaczenie projektu. – Właśnie rusza budowa, przez lata zapowiadana, przez długie miesiące przygotowywana, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – oświadczył szef rządu, nazywając to miejsce „jednym z najważniejszych dla przyszłości Polski”.

Jak duża będzie pierwsza polska elektrownia jądrowa?

Skala przedsięwzięcia ma być imponująca. Według zapowiedzi premiera, w szczytowym momencie przy budowie, wliczając w to kooperantów, zatrudnienie znajdzie blisko 50 tysięcy osób. Najważniejszy jest jednak cel energetyczny. – Prąd wytwarzany przez pierwszą polską elektrownię jądrową to będzie prąd, który mógłby wystarczyć dla 12 mln gospodarstw domowych. To pokazuje skalę tego przedsięwzięcia i jego znaczenie dla energetycznego bezpieczeństwa Polski – zaznaczył Donald Tusk.

Kto zbuduje elektrownię jądrową na Pomorzu?

Inwestorem i przyszłym operatorem elektrowni jest należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ). Głównym wykonawcą będzie amerykańskie konsorcjum Westinghouse-Bechtel, które dostarczy technologię reaktorów AP1000. Premier Tusk zapewnił jednak, że w procesie wezmą udział liczne polskie podmioty.

– Budowa elektrowni jądrowej w Polsce to projekt realizowany we współpracy z amerykańskimi partnerami, ale z kluczowym udziałem polskich firm z całego kraju. Mogę z satysfakcją powiedzieć, że duże polskie firmy z całej Polski będą współpracownikami, partnerami. (...) To będzie Mostostal Kielce, Kraków, Siedlce, Ferrum z Katowic, Famak z Kluczborka, Elektromontaż-Północ z Gdyni. Sześć dużych firm. Jak zauważyliście, cała mapa Polski została tym objęta – podkreślił premier.

Jakie korzyści przyniesie budowa elektrowni jądrowej?

Szef rządu przyznał, że decyzje lokalizacyjne budziły kontrowersje, jednak ich zmiana oznaczałaby kolejne stracone lata. Zapewnił, że inwestycji towarzyszyć będą działania łagodzące uciążliwości i przynoszące korzyści lokalnej społeczności. – Zdecydowaliśmy się na wielkie inwestycje w drogi, kolej, aby w trakcie budowy mieszkańcy i ci, którzy będą budowali, odczuli korzyści – stwierdził.

Jak dodał premier, energetyczny i przemysłowy środek ciężkości Polski przenosi się na północ, gdzie oprócz elektrowni jądrowej powstaną też farmy wiatrowe na Bałtyku. Inwestycja ma być elementem szerszego, zaplanowanego na dekady planu, który obejmuje także rozwój przemysłu zbrojeniowego na Śląsku, co ma zapewnić Polsce kompleksowe bezpieczeństwo.

Kiedy popłynie prąd z polskiej elektrowni jądrowej?

Harmonogram projektu jest ambitny. Elektrownia w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino ma składać się z trzech bloków jądrowych. Kluczowy etap, czyli wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego, planowany jest na 2028 rok. Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej, uruchomienie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 roku.

Premier Donald Tusk podsumował start projektu jako symbol zmiany, która nastąpiła po wyborach 15 października 2023 r. – Historia polskiej energetyki jądrowej to są już dekady. My wreszcie możemy powiedzieć: naprawdę to zrobimy, a nie będziemy o tym bez końca gadać – zakończył.