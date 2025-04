Spis treści

Przełomowy krok w polskiej transformacji energetycznej: rząd dopina formalności z amerykańskim partnerem

Premier Donald Tusk podkreślił, że nowa umowa jest korzystniejsza dla Polski niż poprzednia. "Inwestycja została opatrzona lepszą umową. Aby była lepsza, zmieniliśmy w 16 obszarach wiele kluczowych kwestii" - oświadczył premier. Dzięki wprowadzonym zmianom, jak ocenił Tusk, inwestycja stała się pewniejsza. Premier zwrócił również uwagę na jakość negocjacji z amerykańskimi partnerami, mówiąc: "Można z przyjaciółmi negocjować każdy szczegół twardo i solidnie".

Zawarcie umowy EDA było niezbędne ze względu na wygaśnięcie na początku kwietnia wcześniejszego kontraktu na usługi projektowe ESC (Engineering Service Contract) między Polską Energetyką Jądrową a konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

Zakres prac objętych umową

Podpisana umowa obejmuje kontynuację sprecyzowanych prac projektowych związanych między innymi z:

uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych

zdobyciem wymaganych licencji i pozwoleń

przeprowadzeniem pogłębionych badań geologicznych na terenie planowanej inwestycji

Elektrownia ma powstać w amerykańskiej technologii AP1000 Westinghouse.

Amerykańskie wsparcie i perspektywy współpracy

Sekretarz ds. energii USA Chris Wright wyraził przekonanie, że budowa elektrowni jądrowej w Polsce to dopiero początek długoletniej współpracy między oboma krajami. "Uważam, że to będzie również początek wieloletniej współpracy w tym obszarze między Polską a Stanami Zjednoczonymi i będziemy budować więcej takich reaktorów jądrowych, zarówno w Polsce jak i w innych państwach w całej Europie" - powiedział Wright.

Amerykański sekretarz podkreślił także korzyści gospodarcze, jakie przyniesie inwestycja. Według jego słów, dzięki projektowi powstanie dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy zarówno w Polsce, jak i w USA. Wright zaznaczył również, że elektrownia zapewni energię dla polskiej gospodarki na wiele lat.

Znaczenie dla polskiej energetyki

Polskie Elektrownie Jądrowe to należący w 100 proc. do państwa inwestor i przyszły operator pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Inwestycja ta stanowi kluczowy element transformacji energetycznej Polski, zmierzającej do dywersyfikacji źródeł energii i zmniejszenia zależności od paliw kopalnych.

Podpisanie umowy EDA to kolejny istotny krok w realizacji ambitnego planu budowy elektrowni jądrowej, która ma być fundamentem przyszłego bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz elementem strategicznej współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie energetyki.

