Wyższe stawki podatku od środków transportowych w 2025 roku

W 2025 roku właściciele samochodów ciężarowych muszą liczyć się z niewielkim, ale powszechnym wzrostem opłat. Stawka maksymalna dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) od 3,5 do 5,5 tony wzrosła z 1 173,19 zł do 1 204,87 zł. Dla pojazdów o DMC od 5,5 do 9 ton limit podniesiono do 2 009,97 zł (z 1 957,12 zł). Dla ciężarówek przekraczających 9 ton - do 2 411,94 zł (z 2 348,52 zł). Dla najcięższych pojazdów, czyli tych o DMC równej lub wyższej niż 12 ton, stawka maksymalna wzrosła z 4 481,57 zł do 4 602,58 zł. We wszystkich wymienionych przypadkach oznacza to podwyżkę na poziomie dokładnie 2,7 proc. względem roku poprzedniego, co pozostaje w zgodzie z limitem wyznaczonym przez resort finansów.

Podwyżki dla ciągników siodłowych i balastowych

Podobny wzrost dotyczy właścicieli ciągników siodłowych i balastowych. Dla pojazdów w przedziale 3,5-12 ton nowy próg podatkowy ustalono na poziomie 2 813,88 zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił on 2 739,90 zł. Ciągniki zestawione z przyczepą o masie zespołu od 12 do 36 ton objęto limitem 3 557,48 zł (wzrost z 3 463,95 zł). Przy masie przekraczającej 36 ton maksymalna stawka wynosi obecnie 4 602,58 zł.

Stawki dla przyczep, naczep, autobusów

Podwyżka objęła również przyczepy i naczepy. Dla zestawów o DMC od 7 do 12 ton nowy próg to 2 411,94 zł (zamiast 2 348,52 zł). Natomiast dla cięższych konfiguracji maksymalne stawki osiągają 3 557,48 zł (powyżej 36 ton).

Zmiany dotyczą też autobusów. W przypadku autobusów zmiana wysokości daniny również nie przekracza ustawowego limitu. Nowa stawka dla pojazdów przewożących mniej niż 22 pasażerów wynosi 2 848,04 zł - to o 74,88 zł więcej niż w roku ubiegłym. Dla autobusów o większej pojemności (co najmniej 22 miejsca siedzące, bez kierowcy) maksymalna opłata wzrosła z 3 506,02 zł do 3 600,69 zł.

Choć różnice nominalne wydają się umiarkowane, w ujęciu dwuletnim skumulowany wzrost przekracza już 18 proc. W obliczu takiej dynamiki wiele gmin decyduje się na utrzymanie stawek poniżej ustawowego maksimum, uznając to za kompromis między wpływami budżetowymi a obciążeniami dla lokalnych przewoźników.

Kto musi płacić podatek od środków transportowych?

Podatek od środków transportowych obowiązuje wszystkich posiadaczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 3,5 tony. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i firm oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pod warunkiem że pojazd został zarejestrowany na terytorium Polski lub oddany do dyspozycji polskiemu podmiotowi przez właściciela zagranicznego. Danina dotyczy konkretnych kategorii pojazdów: samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników siodłowych i balastowych, a także przyczep i naczep spełniających określone kryteria wagowe. Regulacje wynikają z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku, a coroczne obwieszczenia Ministra Finansów ustalają widełki stawek, w których mogą poruszać się rady gmin.

Obowiązek podatkowy powstaje automatycznie z początkiem miesiąca następującego po tym, w którym pojazd został zarejestrowany, ponownie dopuszczony do ruchu po czasowym wycofaniu albo nabyty. Jeśli pojazd ma kilku właścicieli, każdy z nich odpowiada za zapłatę podatku solidarnie. W przypadku sprzedaży auta, obowiązek zapłaty za dany miesiąc spoczywa jeszcze na dotychczasowym właścicielu; nowy właściciel przejmuje go dopiero od kolejnego miesiąca. Podobnie określono moment wygaśnięcia zobowiązania - następuje on z końcem miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub zakończył się okres jego użyczenia.

Terminy płatności i deklaracje

Wpłaty należy dokonywać na konto gminy właściwej według miejsca siedziby lub zamieszkania podatnika, w dwóch równych ratach - pierwsza do 15 lutego, druga do 15 września. Do 15 lutego każdego roku trzeba też złożyć deklarację DT-1; jeśli pojazd został nabyty w trakcie roku, dokument należy złożyć w ciągu 14 dni od zakupu. Niewywiązanie się z tych obowiązków może skutkować karą administracyjną w wysokości do 2 600 zł.

Istnieje jednak mechanizm ulgowy: przedsiębiorcy realizujący transport kombinowany, czyli wykorzystujący w jednym łańcuchu logistycznym inne środki przewozu (np. kolej), mogą liczyć na częściowy lub całkowity zwrot podatku.

