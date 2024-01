Podatki 2024. Pamiętaj o tych ważnych terminach

Styczeń i luty – kluczowe obowiązki dla pracodawców

Zatrudnieni składają PIT-y a pracodawcy musza te PIT-y wysłać wcześniej.

PIT-11 musi być wysłany przez pracodawcę do urzędu skarbowego najpóźniej 31 stycznia. Jednocześnie do końca lutego należy przesłać PIT zatrudnionym.

20 luty – zmiana formy opodatkowania przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy mają pole manewru w kwestii wyboru formy opodatkowania. Najbardziej standardowa wersja to zasady ogólne. Inne opcje to ryczałt lub podatek liniowy. Czas do namysłu pozostaje tylko przez pierwsze tygodnie nowego roku – do 20 lutego można się zdecydować na nową formę opodatkowania, która wydaje się bardziej opłacalna.

Zeznanie roczne CIT-8

Niektóre formy prawne przedsiębiorstwa oznaczają podatek dochodowy w formie CIT zamiast bardziej powszechnego PIT-u. Spółka, która kończy rok podatkowy 31 grudnia musi złożyć CIT-8 do końca marca. Ostatni dzień marca to w obecnym roku dzień wolny, czas na złożenie deklaracji wydłuża się do 1 kwietnia.

Nowość związana z CIT-8 polega na obowiązku zapłaty podatku również w przypadku nieosiągnięcia dochodu.

30 kwiecień – termin na zeznania roczne PIT

Wszyscy wiedzą, że PIT należy złożyć przed 1 maja.

Do 30 kwietnia należy złożyć formularze:

PIT-28, PIT-28S,

PIT-36, PIT-36S, PIT— 36L, PIT-36LS,

PIT-37,

PIT-38,

PIT-39.

20 maj – rozliczenie składki zdrowotnej

Formularz ZUS DRA, rozliczenie składki zdrowotnej– ten obowiązek należy wypełnić do 20 maja.

