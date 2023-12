Podatki 2024. Zmiany w drugim progu podatkowym?

Podwojenie kwoty wolnej od podatku - czy jest na to szansa w 2024 r.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. do 60 tys. zł było obietnicą wyborczą Koalicji Obywatelskiej. Jednak po 15 października, szanse na zrealizowanie tego postulatu, wydawały się być coraz mniejsze.

– Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku — z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów – to obietnica wyborcza, która prawdopodobnie nie zostanie zrealizowana w 2024 r.

Poseł KO Sławomir Nitras zasugerował niedawno, że podwojenie kwoty wolnej od podatku jest potencjalnie możliwe w trakcie 2024 r. jednak ten postulat wciąż wydaje się bardziej nierealny niż realny.

Zmiana drugiego progu podatkowego. Czy to jest realne w 2024 r.

Pierwszy próg w podatku PIT to dochód w granicach 120 tys. zł. ze stawką 12%. Nadwyżka ponad 120 tys. zł. jest opodatkowana stawką 32%.

Podwyższenie progu byłoby działaniem z kategorii obniżania podatków. Jednak realnie skorzystałaby na tym wyższa klasa średnia, a nie najmniej zarabiający. Z tego powodu szanse wydają się niewielkie.

Kwota zmniejszająca podatek. Czego się spodziewać w 2024 r.

Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 300 zł miesięcznie (3600 zł rocznie) jest pochodną kwoty wolnej od podatku. Jeśli kwota wolna od podatku pozostanie taka sama w 2024 r. to nie doświadczymy również podwyższenia kwoty zmniejszającej podatek.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem to sposób na unikniecie wyższego progu podatkowego

Jeśli jedno z małżonków zarabia więcej, a drugie mniej, to wspólne rozliczenie może dać znaczne korzyści lub pozwolić na uniknięcie wyższego progu w podatku PIT.

Schemat tej formy rozliczenia to zsumowanie dochodów małżonków i podzielenie ich przez dwa (wyciągnięcie średniej z dwóch kwot dochodu). Dzięki temu w pewnych przypadkach można uniknąć rozliczania dochodu w drugim progu, pomimo że jedno z małżonków osiągnęło dochód powyżej 120 tys.

