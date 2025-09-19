Podatki, biurokracja i strach powstrzymują Polaków przed biznesem. Tak hamuje się rozwój młodych firm

Agnieszka Grotek
PAP
2025-09-19 7:48

Młode polskie firmy toną w problemach! Wysokie obciążenia podatkowe, gąszcz biurokracji i chroniczny brak wykwalifikowanych kadr to tylko wierzchołek góry lodowej. Co gorsza, przed założeniem własnej działalności wielu Polaków powstrzymuje paraliżujący strach przed porażką. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o którym pisze "Puls Biznesu".

Trzech inżynierów, dwóch mężczyzn i kobieta, analizuje projekt i prototyp części na stole z planami. Reprezentują dyskusje na temat przyszłych rozwiązań dla stref biurowych w halach przemysłowych, o czym przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.

i

  • Tylko 3% Polaków planuje otworzyć firmę, mimo że większość uważa to za proste, co jest znacznie poniżej średniej europejskiej (15%).
  • Główną barierą jest lęk przed porażką (52% Polaków dostrzega okazje, ale obawia się ryzyka), a nie bariery formalne.
  • Polskie firmy coraz chętniej digitalizują sprzedaż (wzrost o 17 p.p. do 37% dojrzałych firm), ale wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) jest wciąż niskie (6% młodych, 13% dojrzałych firm).
  • Aby rozwinąć przedsiębiorczość, Polska musi skupić się na edukacji, wsparciu, deregulacji i promocji, aby przełamać strach i biurokrację.

Mimo że większość Polaków uważa, że założenie firmy w Polsce jest stosunkowo proste, jedynie 3% planuje otworzyć własny biznes w ciągu najbliższych trzech lat. To wynik znacznie poniżej średniej europejskiej, która wynosi 15%. Co powstrzymuje Polaków przed realizacją marzeń o własnej firmie? Według raportu GEM, przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, aż 52% Polaków dostrzega okazje biznesowe, ale strach przed porażką skutecznie blokuje ich przed podjęciem ryzyka.

Krzysztof Gulda, pełniący obowiązki prezesa PARP, podkreśla wagę problemu: "Polacy dostrzegają szanse rynkowe i doceniają przedsiębiorców, ale wciąż za rzadko sami decydują się na ten krok. Naszym największym wyzwaniem nie są dziś bariery formalne związane z założeniem firmy, lecz lęk przed porażką i brak wiary we własne kompetencje. Jeśli chcemy utrzymać tempo rozwoju gospodarczego, musimy budować kulturę przedsiębiorczości opartą na odwadze, edukacji i wsparciu, które pozwolą zamienić ten potencjał w powstawanie nowych firm. Polska gospodarka potrzebuje nowych inicjatyw i młodych przedsiębiorstw, bo to one są źródłem innowacji i konkurencyjności".

Jak rozwijać swój biznes

Autorzy raportu GEM przyjrzeli się również temu, jak polscy przedsiębiorcy wykorzystują rozwiązania cyfrowe. Okazuje się, że coraz więcej firm dostrzega potencjał digitalizacji w sprzedaży produktów i usług. W porównaniu z poprzednią edycją badania, odsetek dojrzałych firm otwartych na digitalizację wzrósł o 17 punktów procentowych, osiągając poziom 37%. Niestety, wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w biznesie wciąż pozostaje w Polsce na stosunkowo niskim poziomie. "Narzędzia sztucznej inteligencji są istotnym elementem strategii biznesowej tylko dla 6% młodych i 13% dojrzałych firm. W Polsce dojrzałe przedsiębiorstwa dwukrotnie częściej niż młode stosują AI w swojej działalności gospodarczej" - czytamy w "Pulsie Biznesu".

W polskiej edycji badania GEM wzięło udział 2 tysiące Polaków prowadzących biznes lub zamierzających go założyć oraz 38 ekspertów w dziedzinie przedsiębiorczości.

Raport GEM jasno pokazuje, że Polska stoi przed poważnym wyzwaniem. Strach przed porażką, biurokracja, podatki i braki kadrowe skutecznie hamują rozwój przedsiębiorczości. Aby zmienić tę sytuację, konieczne jest podjęcie działań na wielu frontach:

  • Edukacja: Promowanie wiedzy o przedsiębiorczości i rozwijanie kompetencji biznesowych.
  • Wsparcie: Udzielanie wsparcia finansowego i merytorycznego młodym firmom.
  • Deregulacja: Uproszczenie procedur administracyjnych i zmniejszenie obciążeń podatkowych.
  • Promocja: Budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców i promowanie sukcesów polskich firm.

Czy Polska zdoła stworzyć sprzyjające środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości? Odpowiedź na to pytanie zależy od determinacji władz, przedsiębiorców i całego społeczeństwa.

