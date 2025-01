Autor:

Czy kobiety na starość czeka ubóstwo emerytalne? Potrzeba pilnych zmian

Z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wynika, że kobiety w Polsce otrzymują średnio o około 30 proc. niższe emerytury niż mężczyźni. Wynika to z niższego wieku emerytalnego. Kobeity w Polsce mają próg 60 lat, a to oznacza krótszy okres składkowy. Przy tym - jak zauważa MFW- wydłuża się średnia długość życia kobiet przez co ich zgromadzony kapitał emerytalny musi być rozłożony na większą liczbę lat, co obniża wysokość miesięcznych świadczeń.

Potwierdza to raport zamówiony przez ZUS. Jak czytamy w tym opracowaniu "niezwykle ważne w systemie zdefiniowanej składki jest podwyższenie wieku emerytalnego kobiet i docelowe wyrównanie go z wiekiem emerytalnym mężczyzn. Niższy wiek emerytalny kobiet w sposób drastyczny przyczynia się do obniżania wysokości ich świadczeń oraz znacznie zwiększa poziom dofinansowywania świadczeń (do wysokości emerytury minimalnej) przez państwo. Nierówny wiek emerytalny uderza więc zarówno w same uprawnione, jak i w całe społeczeństwo" – czytamy w raporcie.

Raport ZUS wskazuje, że zagrożone emerytalny ubóstwem są również te osoby, które są samozatrudnione, zwłaszcza kobiety.

Raport informuje, że "podkreślenia wymaga także sytuacja kobiet, w przypadku których niższy wiek emerytalny zdecydowanie obniża poziom przyszłych świadczeń. Z symulacji wynika, że zaledwie pięcioletnia różnica w wieku emerytalnym w połączeniu z dysproporcjami zarobkowymi przełoży się na ponad 50-procentowe różnice w świadczeniach" – czytamy w raporcie.

Ale nie tylko te dwa raporty wskazują na konieczność zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. W wywiadzie udzielonemu PAP, prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH, przyznaje, że "jeśli będziemy utrzymywali obecny system transferów i usług publicznych, to w dłuższej perspektywie nie starczy naszych wynagrodzeń, żeby za to wszystko zapłacić".

"Dzisiejszy niski wiek emerytalny kobiet dyskryminuje właśnie kobiety. Ich świadczenia są mniejsze niż świadczenia mężczyzn o ponad tysiąc złotych, właśnie ze względu na to, że szybciej przechodzą na emeryturę i krócej pracują. Właściwie już we wszystkich krajach Unii Europejskiej wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest równy. Ostatnio Rumunia wyrównywała wiek emerytalny, więc już naprawdę jesteśmy w ogonie Europy. Tutaj ewidentnie zmiana jest potrzebna" - uważa profesor Chłoń-Domińczak.

Tymczasem Agnieszka Dziemianowicz-Bąk minister rodziny i pracy, pytana o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn stanowczo zaprzecza. "Gdybyśmy mieli zrównywać wiek emerytalny, jestem za obniżeniem czasu pracy mężczyznom" - stwierdziła w radiu ZET.