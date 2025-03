Renta wdowia 2025 - dla kogo nowe świadczenie?

ZUS apeluje do wdów i wdowców o niezwlekanie ze składaniem wniosków o rentę wdowią. Osoby, które chcą mieć zapewnione wypłaty renty wdowiej już od lipca, powinny złożyć wniosek o to świadczenie w ciągu najbliższych 4 miesięcy. ZUS gwarantuje naliczenie renty wdowiej od lipca osobom, które złożą wnioski do 30 lipca. Ci, którzy złożą wniosek w sierpniu, otrzymają wyższą wypłatę dopiero od tego właśnie miesiąca. I tak każde opóźnienie w składaniu wniosku, będzie skutkowało odpowiednim odroczeniem wypłaty. Zatem warto się pospieszyć. Tymczasem do ZUS wpłynęło już ponad 592 tysiące wniosków o rentę wdowią. ZUS zwraca uwagę, że szczególnie wdowcy zwlekają ze złożeniem wniosku - stanowią oni zaledwie 10 proc. wszystkich osób ubiegających się o to świadczenie.

A okazuje się, ze renta wdowia będzie wyższa niż początkowo zakładano. Po waloryzacji o 5,5 proc., zysk z renty wdowiej będzie znaczący. Renta wdowia ma swój limit pod względem wysokości świadczenia. Początkowo ZUS informował, że limit ten wyniesie 5342,88 zł brutto, jednak po waloryzacji minimalnej emerytury, limit ten został podniesiony do kwoty 5636,73 zł brutto.

Jak działa renta wdowia?

Przypomnijmy, że renta wdowia umożliwia łączenie własnej emerytury ze świadczeniem po zmarłym małżonku. Możliwe jest pobieranie jednego ze świadczeń w wysokości 100 proc. oraz drugiego w wysokości 15 proc. Senior ma prawo samodzielnie zdecydować, która opcja jest dla niego korzystniejsza: 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. emerytury, czy też 15 proc. renty rodzinnej i 100 proc. emerytury. Wnioskujący może również zaznaczyć we wniosku, aby to ZUS wybrał najkorzystniejszy wariant. ZUS też udostępnił na swojej stronie internetowej specjalne narzędzie, dzięki któremu każdy może sprawdzić, jakiej wdowiej renty może się spodziewać: wystarczy wpisać wysokość swoich świadczeń.

Aby otrzymać wdowią rentę, trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba być w wieku emerytalnym - panie muszą mieć ukończone 60 lat, a panowie 65 lat. Kobiety, które zostały wdowami nie wcześniej niż po ukończeniu 55. roku życia, w przypadku mężczyzna mowa jest o owdowieniu nie wcześniej niż w wieku 60 lat. Trzeba pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, czyli wspólnie zamieszkiwać lub prowadzić wspólne gospodarstwo domowe. I co istotne, w momencie ubiegania się o rentę nie wolno być w związku małżeńskim.

