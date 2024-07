Podróżni oburzeni wzrostem cen pociągów do Niemiec! Podrożał więcej niż dwukrotnie

ZUS nagradza: świadczenia honorowe dla stulatków i rodzicielskie Mama 4 plus

Dramatyczna podwyżka biletów kolejowych do Niemiec

W poznańskiej "GW" czytamy, że pociąg Intercity z Poznania do Frankfurtu nad Odrą dzień przed odjazdem kosztował 93 zł (przy dużym wyprzedzeniu i promocji nawet 67 zł), teraz kosztuje ok. 200 zł. W przypadku trasy Poznań-Berlin, wzrost cen wyniósł 125 proc. Jeszcze w ubiegłym roku kupując bilety z 30-dniowym wyprzedzeniem cena wynosiła 67,94 zł, obecnie przy takich samych warunkach to już 152,86 zł.

Jak czytamy, wielu internautów jadąc do Niemiec przerzuca się na busy, bo te kosztują średnio 60 zł. Bilet Flixbusem z Poznania do Berlina kupiony dobę przed odjazdem kosztuje 110-120 zł, a z dwutygodniowym, lub miesięcznym wyprzedzeniem 79 zł.

Intercity tłumaczy się, że musi równać się do cen niemieckiego przewoźnika

PKP Intercity zapytane przez "GW" o podwyżki cen pociągów do Niemiec odpowiedziało, że podwyżka wynika z "procentowego zwiększenia baz danych biletów IRT (International Reservation Ticket) oraz podwyżką o 10 euro biletów limitowanej, bezzwrotnej oferty Super Promo International". Do tego dochodzi dynamiczny popyt, tj. im więcej osób kupi bilety, tym większa będzie cena.

Intercity podało, że zmiana cen została wprowadzana na stałe i wynika z "potrzeby zniwelowania różnic pomiędzy ofertą PKP Intercity, a Deutsche Bahn", czyli niemieckim przewoźnikiem. Kolejną przyczyną wzrostu cen mają być wyższe koszty eksploatacji i obsługi taboru, czy cen energii.