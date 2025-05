Podwójne wypłaty w maju 2025

W maju 2025 roku w dwóch dniach dojdzie do podwójnej wypłaty świadczenia 800 plus. Jedna z takich sytuacji miała miejsce 2 maja. Kolejna podwójna wypłata nastąpi 16 maja, kiedy to ZUS wyśle pieniądze osobom przypisanym do otrzymywania świadczenia 16. dnia miesiąca oraz 18. dnia miesiąca. Oznacza to, że niektórzy rodzice otrzymają swoje świadczenie wcześniej niż zwykle. Warto sprawdzić harmonogram wypłat, aby uniknąć nieporozumień.

Dlaczego ZUS wprowadza zmiany?

Przyczyny wprowadzenia podwójnych wypłat nie zostały oficjalnie podane, jednak można przypuszczać, że jest to związane z z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Warto śledzić komunikaty ZUS, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami dotyczącymi świadczenia 800 plus.

Komu należy się 800 plus?

W Polsce świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Jest to jedno z najważniejszych świadczeń rodzinnych w Polsce, mające na celu wsparcie finansowe rodziców w wychowaniu dzieci.

Świadczenie 800 plus, znane wcześniej jako 500 plus, to jedno z kluczowych świadczeń rodzinnych w Polsce, które przeszło znaczącą ewolucję. Jego historia sięga 2016 roku, kiedy to rząd wprowadził program Rodzina 500 plus. Program Rodzina 500 plus wystartował 1 kwietnia 2016 roku. Jego celem było wsparcie finansowe rodzin w wychowaniu dzieci oraz poprawa wskaźników demograficznych w Polsce. Początkowo świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przysługiwało na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, bez względu na dochód. Rodziny o niskich dochodach mogły ubiegać się o świadczenie również na pierwsze dziecko, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. Ale już w 2019 roku kryterium dochodowe zostało zniesione. Zaś w lipcu 2023 Sejm uchwalił nowelizację ustawy podwyższającą świadczenie 500 plus do 800 zł.