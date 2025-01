Podwyżka cen dla palaczy o ok. 50 zł! Rząd Tuska rusza ze zmianami

Rząd decyduje o e-papierosach

We wtorek 21 stycznia zbierze się Rada Ministrów i zajmie się ważnymi projektami dotyczącymi e-papierosów, podgrzewaczy i saszetek, które mają przynieść milionowe wpływy do budżetu. W jednym projekcie ma znajdować się kilka znowelizowanych ustaw, m.in. o podatku akcyzowym, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Jakich zmian w prawie można się spodziewać?

Od sierpnia 2025 r. wszystkie urządzenia dla palaczy mają być objęte nową stawką akcyzy w wysokości 40 zł. Dodając do tej stawki podatek VAT, to finalnie ceny podgrzewaczy do papierosów, wielo- i jednorazowe e-papierosy oraz urządzenia wielofunkcyjne będą droższe o 50 zł. Akcyzą zostaną objęte też saszetki, także te niezawierające nikotyny. Stawka początkowo ma wynosić ok. 2,4 zł, a docelowo 4 zł.

Ma obowiązywać zakaz sprzedaży i reklamy e-papierosów bez nikotyny oraz saszetek nikotynowych. W praktyce oznacz to, że po wejściu opracowywanych przepisów ze sklepów zniknąć miałyby po prostu wszystkie aromatyzowane wkłady do podgrzewaczy.

Jednak pomimo zmian, które z założenia mają chronić zdrowie Polaków do budżetu państwa wpłynąć mogłaby spora gotówka - 110 mln zł (29,5 mln zł od saszetek nikotynowych oraz 81 mln zł od wielorazówek, podgrzewaczy i płynów z jednorazowych e-papierosów), a w 2026 r. mają to być już 473 mln zł.

Czy przepisy ograniczające dostęp do elektronicznych papierosów faktycznie wejdą w życie jeszcze nie wiadomo. Jednak sama cena produktów może odstraszać od używek sporą grupę konsumentów.

