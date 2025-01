Podwyżka dla Obajtka, Wąsika i Kamińskiego. Deszcz pieniędzy

Nie żyje szef dużego koncernu budowlanego. Co się stało?

Wynagrodzenie wynosi 38,5% podstawowego wynagrodzenia sędziego TSUE, jak określono w statucie posła do PE (art. 10). Wszyscy posłowie do PE otrzymują takie samo wynagrodzenie. Miesięczne wynagrodzenie posła do PE wynosi 10 802 euro brutto.

Oznacza to, że europosłowie zarobią w przeliczeniu na polską walutę niemal 50 tys. miesięcznie. Jednak to nie jest całość wynagrodzenia.

Byli posłowie mają prawo do emerytury po ukończeniu 63 roku życia. Wynosi ona 3,5% ich wynagrodzenia za każdy pełny rok sprawowania mandatu i jedną dwunastą tego wynagrodzenia za każdy kolejny pełny miesiąc, ale łącznie nie więcej niż 70%. Jej koszty pokrywane są z budżetu UE.

Oprócz wynagrodzenia, posłowie do PE – podobnie jak posłowie do parlamentów krajowych – mają prawo do dodatków, które pokrywają wydatki poniesione w związku z wykonywaniem obowiązków parlamentarnych.

Dieta z tytułu kosztów ogólnych (4950 euro miesięcznie) to zryczałtowana kwota pozwalająca posłom do PE na pokrycie takich wydatków jak wynajem biura w państwie członkowskim, w którym zostali wybrani, sprzęt i oprogramowanie informatyczne, materiały biurowe, telefony komórkowe, abonamenty telefoniczne i internetowe.

Dieta dzienna (350 euro dziennie), znana również jako dieta pobytowa, to zryczałtowana kwota pokrywająca koszty zakwaterowania, posiłków i powiązane wydatki każdego dnia, w którym poseł do PE przebywa w Parlamencie Europejskim w celach służbowych.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są uprawnieni do otrzymywania zwrotu dwóch trzecich poniesionych przez nich kosztów medycznych.

Po zakończeniu kadencji posłowie do PE mają prawo do odprawy przejściowej, stanowiącej równowartość miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok sprawowania mandatu, maksymalnie przez dwa lata.

