Podwyżka opłat dla kierowców. Nie wzrosła od 20 lat, teraz będzie wzrastać regularnie

Jak poinformował Stanisław Bukowiec w Sejmie, do dziś w Polsce nie wdrożono unijnej dyrektywy z 2014 roku dotycząca przeglądów technicznych pojazdów, co miało nastąpić w 2017 roku (tak aby od 2018 roku przepisy były obowiązujące). Obecnie trwają nad wdrożeniem dyrektywy, a także nad wprowadzeniem mechanizmu podwyżek opłat za przegląd techniczny.

- Wychodząc naprzeciw postulatom branży projekt zakłada systemową zmianę założeń w zakresie ustalania stawki opłaty za przeprowadzenie badania technicznego poprzez powiązanie wskazanej opłaty z obiektywnym, niezależnym od systemu badań technicznych wskaźnikiem, tak aby zapewnić cykliczną waloryzacje tych opłat. Niewątpliwie utrzymywanie wysokości opłat na niezmienionym od 20 lat poziomie nie odpowiada potrzebom zmieniającego się otoczenia gospodarczego przedsiębiorców - poinformował wiceminister.

To więc oznacza, że nie tylko zmieni się obecna cena przeglądu technicznego (98 zł + VAT, w przypadku aut z gazem trzeba zapłacić dodatkowe 63 zł), ale będzie również okresowo waloryzowana. Koszt przeglądu technicznego będzie więc zależny od czynników gospodarczych (zapewne od inflacji).

Ostrzejsze standardy przeglądów technicznych

Projekt ma również wdrożyć unijne standardy przeglądów technicznych. Wiceminister Bukowiec przekazał, że projekt ma doprowadzić do uszczelnienia systemu badań technicznych i stworzenia spójnego systemu nadzoru nad prawidłowością badań, co w efekcie ma wyeliminować z dróg auta w złym stanie technicznym. Wprowadzony zostanie także wprowadzony nowy system szkolenia diagnostów, tak aby mogli nadążyć ze zmianami technologicznymi w motoryzacji. Można przypuszczać, że będzie miało to związek z coraz większym udziałem aut elektrycznych w rynku.

Jak podał wiceminister Bukowiec, wniosek o wpisanie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów zostanie złożony jeszcze w tym roku. Istnieje więc mała szansa, że zostaną uchwalone jeszcze w tym roku, nie można jednak wykluczyć, że opłaty wejdą w życie np. od lata 2025 roku.