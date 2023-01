Podwyżka paliwa o 20 groszy za litr? Ceny na stacjach znowu w górę!

Ceny paliw idą do góry! Drożeje benzyna, diesel i autogaz

Jak czytamy na money.pl, już teraz ceny benzyny wzrosły o ok. 10 groszy. Jak twierdzą cytowani przez portal Urszula Cieślak i Rafał Zywert z reflex.com.pl, ceny hurtowe benzyny wzrosły o ponad 30 groszy względem początku stycznia, a w przypadku diesla zmiana wyniosła 12 groszy na litrze. Eksperci oceniają, że podwyżka cen hurtowych już przeniosła się na ceny detaliczne i co więcej, wiele wskazuje na to, że będą kolejne podwyżki (nawet o kolejne 10 groszy na litrze), w szczególności benzyny. Coraz droższy ma być też autogaz, który podrożał aż o 8 proc. od początku roku.

Według ekspertów Reflex obecnie średnio na stacji za benzynę 95 zapłacimy 6,64 zł/litr, benzynę 98 7,36 zł/litr, olej napędowy 7,65 zł/litr, a za autogaz 3,20 zł/litr. Według analiz benzyna 95 podrożała 10 groszy, benzyna 98 o 9 groszy, diesel o 2 grosze, a autogaz o 5 groszy. Warto zaznaczyć, że jeszcze w grudniu eksperci oczekiwali styczniowych podwyżek.

Kiedy odczujemy skutki sankcji?

Warto przypomnieć, że w 2023 roku w życie weszły sankcje na rosyjskie paliwo. Od 5 lutego Unia Europejska zaprzestanie import rosyjskiego paliwa i autogazu. Ponadto na światowych rynkach rosną ceny za baryłkę ropy. Jak piszą eksperci w komentarzu dla money.pl, wpływ embarga odczujemy dopiero na przełomie marca i kwietnia.

- Wpływ unijnego embarga na import rosyjskiego diesla do UE może być zauważalny dopiero w marcu/kwietniu ze względu na wysoki poziom zapasów diesla na rynku ARA oraz rekordowy poziom eksportu rosyjskiego diesla w grudniu i styczniu. Rynek oczekuje, że OPEC+ na zaplanowanym na 1 lutego spotkaniu online nie zmieni limitów produkcji - piszą Urszula Cieślak i Rafał Zywert z reflex.com.pl.

Pieniądze to nie wszystko Rafał Brzoska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.