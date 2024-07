Podwyżki cen wody i ścieków w wielu miastach. Kilkadziesiąt procent w górę

i Autor: Shutterstock(3)

Kolejne podwyżki uderzą w portfele Polaków. Po tym jak wzrosły od 1 lipca ceny gazu i prądu, rozpędzają się podwyżki za wodę i ścieki. Skala niektórych podwyżek sięga kilkudziesięciu procent. "Spółka Wody Polskie zatwierdza proponowane przez gminy taryfy. Wkrótce ma to ulec zmianie. Rząd chce zmienić prawo tak, by taryfy były zatwierdzane w drodze uchwały rady gminy, o co w przeszłości apelowało wielu samorządowców - pisze money.pl. Czy bieżąca woda stanie się luksusem?