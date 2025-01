Prawny spór blokuje podwyżki budżetówki

Z informacji Money.pl wynika, że Pałac uspokaja, że pieniądze będą wydawane na podstawie wniesionego do Sejmu projektu, ale resort finansów przestrzega przed wysyłką ustawy do TK, gdyż - jego zdaniem - zastopuje to podwyżki dla budżetówki.

"Na razie jednak w Kancelarii Prezydenta trwa analiza przedłożonego głowie państwa budżetu. W piątek marszałek Sejmu wysłał go do Andrzeja Dudy do podpisu. Czas na decyzję to tydzień" - wskazuje we wtorek portal.

Instytucje, które same sobie ustalają budżety, splecione z podwyżkami w budżetówce

"Zgodnie z konstytucją prezydent ma dwa wyjścia - może ustawę podpisać lub odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Od dawna to drugie nie było tak realne z powodu zmian, jakie zostały dokonane w projekcie, który złożył rząd. Chodzi o budżety tzw. świętych krów, czyli instytucji, które same sobie ustalają budżety, a szczególnie tych, które koalicja wzięła na celownik, jak TK czy IPN. Rząd, składając projekt, nie może ingerować w te propozycje, robi to dopiero parlament" - czytamy. Zaskarżenia ustawy do Trybunału domaga się PiS.

Portal podaje, że "Minister Finansów chciałby mieć kłopot z głowy i podpisaną ustawę, choć nasi rozmówcy w resorcie twierdzą, że niespecjalnie martwią się perspektywą, w której Andrzej Duda kieruje ustawę budżetową do TK, w związku z czym rząd będzie zmuszony działać na bazie projektu ustawy".

"Nasz rządowy rozmówca zwraca uwagę, że nawet jeśli takim ruchem prezydent zagwarantuje budżety świętych krów na wnioskowanym przez nie poziomie (przed cięciami, które przegłosował Sejm), to będzie miał inny dylemat do rozstrzygnięcia" - czytamy. "Niech wtedy tłumaczy się z zablokowania podwyżek w budżetówce" - dodaje rozmówca portalu.