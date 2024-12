Pensje w Polsce

Ujawnili prawdziwe zarobki Polaków! Kwota dużo niższa od średniej krajowej

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące faktycznych zarobków Polaków. Okazuje się, że w czerwcu 2024 roku mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 6507,39 zł, co daje kwotę 4 765,86 zł na rękę. Mediana jest o prawie 2 tys. zł niższa niż tak zwana średnia krajowa płaca. Co to oznacza?