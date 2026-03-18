Podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek przesądzone. Znamy konkretne kwoty

Beata Lekszycka
PAP
2026-03-18 11:42

Zarobki minimalne medyków od 1 lipca wzrosną o 8,82 proc., a podwyżki obejmą lekarzy, pielęgniarki i personel pomocniczy. Pensja lekarza specjalisty sięgnie 12,9 tys. zł, a łączny koszt zmian oszacowano na 3,5 mld zł.

Autor: Paweł Kacperek
Super Biznes SE Google News
  • Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia otrzymają podwyżki wynagrodzeń minimalnych o 8,82%, co oznacza utrzymanie dotychczasowego harmonogramu waloryzacji.
  • Lekarze specjaliści będą zarabiać co najmniej 12 910,16 zł brutto, a pielęgniarki z magistrem i specjalizacją – 11 485,59 zł brutto.
  • Podwyżki obejmą również personel niemedyczny, np. pracownicy administracyjni z wyższym wykształceniem otrzymają minimum 8903,56 zł brutto.
  • Decyzja o lipcowych podwyżkach, szacowanych na 3,5 mld zł w 2026 roku, zapadła mimo braku porozumienia w zespole trójstronnym.

Podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca

Od początku lipca pracownicy ochrony zdrowia otrzymają wyższe wynagrodzenia minimalne. Wzrost o 8,82 proc. wynika z wskaźnika ogłoszonego przez GUS i pozostaje bez zmian, mimo wcześniejszych planów jego modyfikacji.

Na początku tygodnia Ministerstwo Zdrowia wycofało się z pomysłu przesunięcia waloryzacji na styczeń od 2027 roku, co oznacza utrzymanie dotychczasowego harmonogramu podwyżek.

Nowe zarobki lekarzy i pielęgniarek

Najwyższe stawki obejmą lekarzy specjalistów – ich minimalne wynagrodzenie wyniesie 12 910,16 zł brutto. Wysokie podwyżki obejmą także inne zawody medyczne.

Farmaceuci, fizjoterapeuci oraz pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją zarobią co najmniej 11 485,59 zł brutto. Lekarze bez specjalizacji otrzymają 10 595,23 zł brutto, a stażyści – 8458,38 zł brutto.

Niższe, ale nadal zauważalne podwyżki dotyczą personelu z mniejszym doświadczeniem lub wykształceniem. Przykładowo pielęgniarki bez specjalizacji mogą liczyć na 8369,35 zł brutto, a opiekunowie medyczni na 7657,06 zł brutto.

Wynagrodzenia personelu niemedycznego

Zmiany obejmą również pracowników administracyjnych i pomocniczych. W zależności od poziomu wykształcenia minimalne pensje wyniosą:

 * 8903,56 zł brutto – wykształcenie wyższe,

* 6944,78 zł brutto – średnie,

 * 5787,31 zł brutto – poniżej średniego.

To oznacza, że wzrost płac dotknie cały system ochrony zdrowia, nie tylko personel medyczny.

Brak porozumienia i koszt podwyżek

Decyzja o utrzymaniu lipcowego terminu zapadła mimo braku porozumienia w zespole trójstronnym. Jak poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka: „Będą w lipcu podwyżki i wszyscy poniesiemy skutki finansowe tych podwyżek”.

Resort szacuje, że koszt zmian w 2026 roku wyniesie co najmniej 3,5 mld zł. Przeciwko zmianom mechanizmu waloryzacji protestowały związki zawodowe, w tym NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych, które domagały się utrzymania dotychczasowych zasad.

PTNW - Miłosz Bembinow

Pytanie 1 z 10
Do pobierania krwi używało się:
Służba zdrowia w PRL
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAROBKI LEKARZY
ZAROBKI PIELĘGNIAREK
PODWYŻKI PŁAC