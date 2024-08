Podwyżki dla nauczycieli w 2025 roku. Może być zaskoczenie

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Podwyżki dla nauczycieli 2025

Nauczyciele mogą się spodziewać podwyżek pensji w 2025 roku. Jest na to rezerwa w budżecie państwa. Zgodnie z szacunkami rządu podwyżka wynagrodzeń nauczycieli będzie wynosiła 5 proc. Biorąc pod uwagę prognozy dotyczące przyszłorocznej inflacji, można podwyżkę dla nauczycieli nazwać po prostu podwyżką inflacyjną. A przypomnijmy, że w ostatnim czasie nauczyciele dostali już spore podwyżki wynagrodzeń. W 2024 roku dla nauczycieli z wykształceniem wyższym (tytuł magistra) i przygotowaniem pedagogicznym, minimalne wynagrodzenie w zależności od stopnia awansu wynosi odpowiednio:

nauczyciel dyplomowany - 5 915 zł brutto,

nauczyciel mianowany - 5 057 zł brutto,

nauczyciel początkujący/stażysta - 4 908 zł brutto.

Dla nauczycieli z innym wykształceniem (np. licencjatem), minimalne wynagrodzenie zasadnicze wynosi:

nauczyciel początkujący – 5 148 zł brutto,

nauczyciel mianowany – 4 910 zł brutto,

nauczyciel dyplomowany – 4 788 zł brutto.

Zatem wszystko wskazuje na to, że w 2025 roku pensje te pójdą w górę o 5 proc. Tymczasem nauczyciele już grzmią, że spodziewaliby się podwyżki wynagrodzeń na poziomie 15 proc.

Tymczasem kilka dni temu ministra edukacji Barbara Nowacka na antenie Radia Zet mówiła: – Będzie spotkanie budżetowe jedno, drugie, mam nadzieję, że podwyżki dla nauczycieli to będzie więcej niż 4,1 proc. I podkreśliła: Rozmawiam z ministrem finansów, on wie jak ważna jest polska edukacja i będziemy dążyć do tego, żeby opłacało się być nauczycielem. Ostatecznie MEN postulował 10 proc. podwyżki dla nauczycieli. Okazało się jednak, że podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli będzie wynosiła maksymalnie 5 proc., czyli tyle, ile spodziewana inflacja.

