Ujawniają dane użytkowników z kont społecznościowych. Co o nas wie rząd?

Jakie podwyżki dla nauczycieli w projekcie?

Zgodnie z projektem obywatelskim średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty ma wynieść 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającym rok budżetowy. Nauczyciela kontraktowego – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, nauczyciela mianowanego – 125 proc., a nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ma ustalać minister edukacji, uwzględniając, że kwota wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego miałaby wynosić co najmniej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego na pozostałych stopniach awansu ma być proporcjonalnie niższa do niego, przy czym wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty ma stanowić co najmniej 73 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.

Obywatelski projekt nowelizacji Karty nauczyciela Związek Nauczycielstwa Polskiego wniósł do Sejmu w listopadzie 2021 r. Zebrał pod nim ponad 250 tys. podpisów – dwa i pół razy więcej niż wymagane minimum. Pierwsze czytanie projektu przeprowadzone zostało już w lutym 2022 r. Następnie trafił on do komisji, gdzie dalszych prac jednak nie prowadzono.

Czy Tusk chce podwyżek dla nauczycieli?

Komisja edukacji, do której skierowano projekt, powołała podkomisję nadzwyczajną, która miała się nim zająć. Do tej pory odbyły się dwa posiedzenia techniczne.

Do przyspieszenia prac nad projektem zobowiązał się szef rządu podczas listopadowego 43. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP.

"Nie będzie już zwłoki" – zapewnił wówczas Tusk. "Będziemy negocjować pewne aspekty w tymże projekcie. Wiadomo, projekty są po to, by dać pewien punkt wyjścia do poważnej rozmowy" – powiedział.

QUIZ PRL. Od propagandy do popkultury. Sprawdź, jak dobrze znasz hasła i powiedzenia z czasów PRL-u Pytanie 1 z 10 Dokończ hasło propagandowe: "Program partii – programem..." Kraju Narodu Polski Sprawiedliwości Następne pytanie