Podwyżki dla pracowników po raz trzeci w tym roku! Lidl nie oszczędza na pensjach

Lidl inwestuje w pracowników. Po raz trzeci w tym roku podnosi ich wynagrodzenia

Lidl zatrudnia w Wielkiej Brytanii aż 24 500 pracowników. Ich wynagrodzenie jest liczone na podstawie stawki godzinowej. "Od września pracownicy pracujący poza Londynem (poza autostradą M25) odnotują wzrost wynagrodzenia godzinowego do 11,40 GBP (13,10 EUR) z 11,00 GBP (12,64 EUR) oraz do 12,30 GBP (14,13 EUR), w zależności od stażu pracy.Wynagrodzenie dla pracowników w Londynie (wewnątrz autostrady M25) wzrośnie do 12,85 GBP (14,77 EUR) z 11,95 GBP (13,73 EUR) oraz do 13,15 GBP (15,11 EUR)" - informuje Portal Spożywczy.

Brytyjski oddział niemieckiej sieci dyskontów podkreślił, że "zainwestował 60 milionów funtów (68,9 miliona euro) w wynagrodzenia pracowników w ciągu ostatniego roku". Ponadto jest to trzecia podwyżka wynagrodzeń od początku 2023 roku.

Lidl i Aldi. Konkurencyjne dyskonty najszybciej się rozwijają

Jak wynika z danych branżowych przytaczanych przez Portal Spożywczy, Lidl GB i konkurencyjny dyskont Aldi UK to najszybciej rozwijające się sklepy spożywcze w Wielkiej Brytanii. Według danych z 14 maja 2023 roku, sprzedaż w tych sklepach wzrosła odpowiednio o 23,2% i 24% w ciągu 12 tygodni (rdr).

