Do Senatu wpłynęła petycja dotycząca wprowadzenia nowego dodatku finansowego. Świadczenie miałoby być skierowane do małżeństw mających długi staż małżeński. Warunkiem, które pary musiałyby spełnić, by otrzymać świadczenie jest staż nie krótszy niż 50 lat w związku małżeńskim. Wraz z długością pożycia małżeńskiego wzrastać by miała wysokość świadczenia.

Dodatek za staż małżeński 2023. Padły konkretne kwoty

Autor petycji zaproponował konkretne kwoty:

50 lat (złote gody) - 5000 złotych,

55 lat (szmaragdowa lub platynowa rocznica) - 5500 złotych,

60 lat (diamentowa rocznica) - 6000 złotych,

65 lat (żelazna rocznica) - 6500 złotych,

70 lat (kamienna rocznica) - 7000 złotych,

75 lat (brylantowa rocznica) - 7500 złotych,

80 lat (dębowa rocznica) - 8000 złotych

8000 plus. Ile kosztowałby program dodatków dal małżeństw z długim stażem?

Portal Interia przytoczył również dane sporządzone przez urzędników dotyczące kosztów wprowadzenia dodatku w formie zaproponowanej przez autora petycji Eugeniusza Szymalę.

48,4 mln zł w przypadku małżeństw z 50-letnim stażem;

23,5 mln zł w przypadku małżeństw z 55-letnim stażem;

10,8 mln zł w przypadku małżeństw z 60-letnim stażem;

3,8 mln zł w przypadku małżeństw z 65-letnim stażem.

Sonda Czy jesteś za wprowadzeniem 500 plus dla małżeństw? TAK NIE NIE WIEM