Wyższe opłaty za pobyt w sanatorium NFZ

Od 1 maja 2025 roku osoby planujące wyjazd do sanatorium na leczenie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) muszą liczyć się z wyższymi kosztami. Fundusz wprowadza bowiem nowe stawki za zakwaterowanie i wyżywienie, co oznacza, że pobyt w uzdrowisku będzie droższy - pisze Portal Samorządowy. Odpłatność zależy od od standardu pokoju zajmowanego przez kuracjusza. Warto pamiętać, że pacjent skierowany do sanatorium nie ma możliwości wyboru sezonu ani rodzaju pokoju, ponieważ są one przydzielane w skierowaniu.

Podwyżki od 1 maja są znaczące i odczuwalne. Przykładowo, za pobyt w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem sanitarnym trzeba będzie zapłacić 40,9 zł za dobę, zamiast dotychczasowych 32,6 zł. Oznacza to wzrost o 8,3 zł za każdą dobę pobytu.

Stawki za pobyt w sanatorium od 1 maja

Ceny obowiązujące od 1 maja 2025 do 30 września 2025:

* Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 40,9 zł;

* Pokój jednoosobowy w studiu - 37,4 zł;

* Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 33,2 zł;

* Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 27,3 zł;

* Pokój dwuosobowy w studiu - 24,9 zł;

* Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 19,5 zł;

* Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 14,8 zł;

* Pokój wieloosobowy w studiu - 13,6 zł;

* Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 11,9 zł.

Każdy pacjent przebywający w sanatorium uzdrowiskowym ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Wysokość tych opłat nie jest dowolna, ale ściśle określona przez Ministra Zdrowia - wyjaśnia NFZ.

Koszty pobytu w sanatorium – co obejmują?

Wyjazd do sanatorium na NFZ wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Zabiegi lecznicze są finansowane przez Fundusz. Należy jednak pamiętać, że pacjenci ponoszą również inne wydatki, takie jak:

* Koszty dojazdu do uzdrowiska i powrotu,

* Opłata klimatyczna,

* Opłaty za wybrane zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne (jeśli nie są refundowane),

* Koszty dodatkowych badań diagnostycznych.

