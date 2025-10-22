- GUS raportuje spadek nastrojów konsumenckich w październiku 2025.
- Negatywne oceny sytuacji ekonomicznej kraju i finansów gospodarstw domowych.
- Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2025 r. wzrosła, ale poniżej prognoz.
- Analiza bieżącego i wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej.
Nastroje konsumentów w odwrocie? GUS bije na alarm!
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dane, które malują pesymistyczny obraz nastrojów konsumenckich w Polsce. W październiku 2025 roku odnotowano wyraźny spadek optymizmu, co może mieć negatywny wpływ na przyszłą konsumpcję i wzrost gospodarczy.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), obrazujący aktualne tendencje konsumpcyjne, spadł do poziomu -10,9. To aż o 2,6 punktu procentowego mniej niż we wrześniu. GUS wskazuje, że największy wpływ na ten spadek miało pogorszenie ocen obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, które zanotowały spadki odpowiednio o 4,9 i 4,6 punktu procentowego.
Niepokojące jest również osłabienie ocen dotyczących sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zarówno obecnej (spadek o 2,1 pkt. proc.), jak i przyszłej (spadek o 1,7 pkt. proc.). Jedynym pozytywnym akcentem jest wzrost oceny możliwości dokonywania ważnych zakupów, choć zaledwie o 0,3 punktu procentowego.
Warto jednak zaznaczyć, że w porównaniu z październikiem ubiegłego roku, BWUK jest wyższy o 4,9 punktu procentowego.
Prognozy na przyszłość – czy czeka nas recesja?
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), który ma za zadanie przewidywać przyszłe tendencje w konsumpcji, również zaliczył spadek. W październiku 2025 roku WWUK osiągnął wartość -6,6, co oznacza spadek o 2,3 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem.
Na ten spadek wpłynęły wszystkie składowe wskaźnika, a najbardziej obniżyła się ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 4,6 pkt. proc.). Pozostałe elementy również wykazały negatywne tendencje:
- Ocena przyszłego poziomu bezrobocia: spadek o 2,7 pkt. proc.
- Ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego: spadek o 1,7 pkt. proc.
- Ocena możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy: spadek o 0,2 pkt. proc.
Podobnie jak w przypadku BWUK, wartość WWUK jest wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (o 5,0 pkt. proc.).
Sprzedaż detaliczna – promyk nadziei?
Pomimo pesymistycznych nastrojów, dane dotyczące sprzedaży detalicznej za wrzesień 2025 roku przynoszą pewne pozytywne informacje. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 6,4% w skali roku, choć w ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 2,7%.
Wzrost sprzedaży detalicznej w cenach bieżących wyniósł 6,6% rok do roku. Warto jednak zauważyć, że zarówno roczny wzrost, jak i miesięczny spadek sprzedaży detalicznej były niższe od prognoz analityków. Konsensus PAP Biznes przewidywał wzrost roczny na poziomie 7,1% i spadek miesięczny o 1,8%.
Dane o dynamice sprzedaży detalicznej:
|Rodzaj sprzedaży detalicznej
|Wrzesień
|Sierpień
|r/r
|m/m
|r/r
|m/m
|Ogółem
|6,4
|-2,7
|3,1
|-0,4
|Pojazdy mechaniczne
|15,0
|12,8
|9,4
|-12,5
|Paliwa
|7,1
|-7,5
|6,1
|5,1
|Żywność, napoje, wyroby tytoniowe
|0,2
|-3,5
|-3,4
|0,8
|Pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach
|-
|-
|-
|-
|Leki, kosmetyki
|4,4
|-0,2
|3,3
|-1,6
|Odzież, obuwie
|20,5
|-6,4
|18,9
|3,7
|Meble, AGD, RTV
|16,1
|-4,0
|13,9
|-0,6
|Prasa, książki
|0,1
|-4,3
|-2
|-2,7
|Pozostałe
|3,3
|0,2
|-3,7
|-1,3