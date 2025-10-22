GUS raportuje spadek nastrojów konsumenckich w październiku 2025.

Negatywne oceny sytuacji ekonomicznej kraju i finansów gospodarstw domowych.

Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2025 r. wzrosła, ale poniżej prognoz.

Analiza bieżącego i wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej.

Nastroje konsumentów w odwrocie? GUS bije na alarm!

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dane, które malują pesymistyczny obraz nastrojów konsumenckich w Polsce. W październiku 2025 roku odnotowano wyraźny spadek optymizmu, co może mieć negatywny wpływ na przyszłą konsumpcję i wzrost gospodarczy.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), obrazujący aktualne tendencje konsumpcyjne, spadł do poziomu -10,9. To aż o 2,6 punktu procentowego mniej niż we wrześniu. GUS wskazuje, że największy wpływ na ten spadek miało pogorszenie ocen obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, które zanotowały spadki odpowiednio o 4,9 i 4,6 punktu procentowego.

Niepokojące jest również osłabienie ocen dotyczących sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zarówno obecnej (spadek o 2,1 pkt. proc.), jak i przyszłej (spadek o 1,7 pkt. proc.). Jedynym pozytywnym akcentem jest wzrost oceny możliwości dokonywania ważnych zakupów, choć zaledwie o 0,3 punktu procentowego.

Warto jednak zaznaczyć, że w porównaniu z październikiem ubiegłego roku, BWUK jest wyższy o 4,9 punktu procentowego.

Prognozy na przyszłość – czy czeka nas recesja?

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), który ma za zadanie przewidywać przyszłe tendencje w konsumpcji, również zaliczył spadek. W październiku 2025 roku WWUK osiągnął wartość -6,6, co oznacza spadek o 2,3 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Na ten spadek wpłynęły wszystkie składowe wskaźnika, a najbardziej obniżyła się ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 4,6 pkt. proc.). Pozostałe elementy również wykazały negatywne tendencje:

Ocena przyszłego poziomu bezrobocia : spadek o 2,7 pkt. proc.

: spadek o 2,7 pkt. proc. Ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego: spadek o 1,7 pkt. proc.

Ocena możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy: spadek o 0,2 pkt. proc.

Podobnie jak w przypadku BWUK, wartość WWUK jest wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (o 5,0 pkt. proc.).

Sprzedaż detaliczna – promyk nadziei?

Pomimo pesymistycznych nastrojów, dane dotyczące sprzedaży detalicznej za wrzesień 2025 roku przynoszą pewne pozytywne informacje. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 6,4% w skali roku, choć w ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 2,7%.

Wzrost sprzedaży detalicznej w cenach bieżących wyniósł 6,6% rok do roku. Warto jednak zauważyć, że zarówno roczny wzrost, jak i miesięczny spadek sprzedaży detalicznej były niższe od prognoz analityków. Konsensus PAP Biznes przewidywał wzrost roczny na poziomie 7,1% i spadek miesięczny o 1,8%.

Dane o dynamice sprzedaży detalicznej:

Rodzaj sprzedaży detalicznej Wrzesień Sierpień r/r m/m r/r m/m Ogółem 6,4 -2,7 3,1 -0,4 Pojazdy mechaniczne 15,0 12,8 9,4 -12,5 Paliwa 7,1 -7,5 6,1 5,1 Żywność, napoje, wyroby tytoniowe 0,2 -3,5 -3,4 0,8 Pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - - Leki, kosmetyki 4,4 -0,2 3,3 -1,6 Odzież, obuwie 20,5 -6,4 18,9 3,7 Meble, AGD, RTV 16,1 -4,0 13,9 -0,6 Prasa, książki 0,1 -4,3 -2 -2,7 Pozostałe 3,3 0,2 -3,7 -1,3

Czy gospodarka zawsze musi się rozwijać? Martin Dahl Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.