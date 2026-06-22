Lekarza ze Szpitala Południowego ujawnili swoje pensje! Szokujące zestawienie

Po ujawnieniu rekordowych zarobków jednego z medyków, lekarze zaczęli masowo publikować swoje prawdziwe wynagrodzenia.

Prezentowane dane ujawniają skrajności: od 4621 zł netto za pół etatu doświadczonego chirurga po 300 zł/godz. dla anestezjologa.

Od 1 lipca 2026 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla lekarza specjalisty wyniesie 12 910,16 zł brutto, przy średniej dla specjalisty na etacie ok. 24 tys. zł brutto.

Rekordowe zarobki (ponad 100 tys. zł miesięcznie) osiąga jedynie niewielka grupa medyków, głównie dzięki łączeniu wielu źródeł przychodów.

Zarobki lekarzy. Medycy podają własne wynagrodzenia

Dyskusja o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia nabrała tempa po ujawnieniu informacji o dochodach Dawida Kacprzyka, który miał zarobić ponad 1,6 mln zł rocznie z działalności medycznej. W odpowiedzi wielu medyków zaczęło publicznie prezentować swoje wynagrodzenia. Dzięki temu do przestrzeni publicznej trafiły dane, które wcześniej rzadko były ujawniane.

Jednym z lekarzy, którzy zdecydowali się pokazać przelew, był dr n. med. Marcin Socha, chirurg szczękowo-twarzowy z 26-letnim doświadczeniem. Za pracę na pół etatu, bez dyżurów, w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał w maju 2026 roku przelew na kwotę 4621,40 zł.

Anestezjolog ujawnił stawkę za godzinę pracy

Duże zainteresowanie wzbudziła również wypowiedź anestezjologa Damiana Pateckiego, pracującego przy intensywnej terapii dzieci. Lekarz poinformował, że w publicznym systemie ochrony zdrowia otrzymuje 300 zł za godzinę pracy. – „Mam jedną z wyższych w Polsce” – podkreślił medyk, wyjaśniając, że stawka wynika ze specyfiki pracy z ciężko chorymi dziećmi oraz dużej odpowiedzialności zawodowej.

Jak zaznaczał, miesięcznie przepracowuje zwykle od 50 do 80 godzin w ramach kontraktu publicznego, a łącznie z działalnością prywatną około 160 godzin miesięcznie.

Ile zarabiają lekarze specjaliści w Polsce?

Według analiz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przeciętne wynagrodzenie lekarza specjalisty zatrudnionego na etacie wynosi około 24 tys. zł brutto miesięcznie. Najlepiej wynagradzana grupa specjalistów osiąga średnio ponad 29 tys. zł brutto.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że przypadki dochodów przekraczających 100 tys. zł miesięcznie dotyczą jedynie niewielkiej części środowiska. Najwyższe przychody są najczęściej efektem łączenia kilku źródeł zarobku, takich jak kontrakty, dyżury, praca w kilku placówkach oraz działalność prywatna.

Minimalne wynagrodzenia lekarzy od 1 lipca 2026 roku

Od 1 lipca 2026 roku wzrosną ustawowe minima w ochronie zdrowia. Lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją będzie miał zagwarantowane co najmniej 12 910,16 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego. Z kolei lekarz bez specjalizacji otrzyma minimum 10 595,24 zł brutto.

Warto podkreślić, że są to wyłącznie kwoty podstawowe. Do wynagrodzenia dochodzą dodatki za staż pracy, dyżury, pracę nocną oraz świąteczną, dlatego rzeczywiste zarobki mogą być znacznie wyższe.

Afera w Szpitalu Południowym zmieniła debatę o wynagrodzeniach

Kontrowersje wokół Szpitala Południowego doprowadziły również do zmian legislacyjnych. Sejm przyjął przepisy umożliwiające analizowanie wynagrodzeń medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Celem ma być dokładniejsze monitorowanie wydatków publicznych i identyfikowanie nietypowych przypadków.

Anna Rulkiewicz, prezes grupy LUX MED

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