Firmy pożyczkowe odrzucają rekordowe 82% wniosków, co jest najwyższym poziomem w ciągu ostatnich dwóch lat i dotknęło blisko pół miliona osób.

Tylko 9,1% nowych klientów uzyskało finansowanie w maju, co świadczy o dużej ostrożności sektora wobec nieznanych historii kredytowych.

Mimo wysokiej liczby odmów, wartość udzielonych pożyczek wzrosła o 22,4% rok do roku, osiągając 2,09 mld zł.

Sektor skupia się na klientach z dobrą historią spłat, by utrzymać stabilność portfela i ograniczyć ryzyko przeterminowanych zobowiązań.

Rekordowa liczba odrzuconych wniosków. Jak trudno jest dziś o pożyczkę?

Prawie pół miliona Polaków w ciągu ostatniego roku usłyszało "nie", gdy starali się o pieniądze w firmie pożyczkowej. To efekt rosnącej ostrożności sektora pozabankowego, który coraz dokładniej przygląda się swoim potencjalnym klientom. Jak wynika z danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) oraz firmy CRIF, przytoczonych przez "Puls Biznesu", sytuacja jest najtrudniejsza od 24 miesięcy. Najnowsze dane pokazują, że firmy pożyczkowe odrzucają wnioski w aż 82 proc. przypadków, co jest najwyższym poziomem od dwóch lat. To świadoma strategia, która ma chronić pożyczkodawców przed stratami.

Sektor pozostaje jednak bardzo ostrożny w ocenie ryzyka. W maju odrzucono aż 82 proc. wniosków pożyczkowych, co jest najwyższym poziomem obserwowanym w ciągu ostatnich dwóch lat. Wysoka selektywność umożliwia utrzymywanie dobrej jakości portfela oraz ogranicza poziom zobowiązań o przekroczonym terminie spłaty — wyjaśnia Agnieszka Kozioł ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

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Mniej chętnych dostaje pieniądze, ale rynek rośnie. O co tu chodzi?

Mogłoby się wydawać, że przy tak dużej liczbie odmów rynek pożyczek powinien się kurczyć. Nic bardziej mylnego. W maju firmy pożyczkowe udzieliły finansowania na łączną kwotę 2,09 mld zł. To aż o 22,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrosła też sama liczba wypłaconych pożyczek – o ponad 12 proc. rok do roku, do 441,1 tys. To paradoks, który ma jednak proste wytłumaczenie. Oznacza to, że choć uzyskanie pożyczki pozabankowej jest trudniejsze dla przeciętnego Kowalskiego, to firmy chętniej i na wyższe kwoty finansują sprawdzonych klientów. Pieniądze trafiają więc do węższej, ale bardziej wiarygodnej grupy osób.

Źródło: Puls Biznesu

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