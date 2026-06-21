Aż 24 proc. Polaków w ciągu ostatniego roku skorzystało z kredytu, rat lub płatności odroczonych, aby nie przegapić atrakcyjnej okazji, np. wyjazdu last minute.

Młodzi dorośli (18-40 lat) znacznie częściej niż seniorzy sięgają po finansowanie spontanicznych zakupów i przekraczają założony budżet na hobby.

Chociaż 65 proc. Polaków deklaruje pilnowanie budżetu na hobby, to blisko co trzeci (29 proc.) wydaje więcej niż planował, zwłaszcza pod wpływem atrakcyjnych promocji.

Młodzi konsumenci (18-29 lat) są najbardziej podatni na wpływy z mediów społecznościowych, co często prowadzi ich do droższych wyborów i chęci przeżycia tego, co widzą online.

Kto najczęściej się zadłuża? Młodzi i mężczyźni na czele

Analiza danych przygotowanych na zlecenie Santander Consumer Bank przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) nie pozostawia złudzeń – to wiek i płeć odgrywają kluczową rolę. Dane pokazują, że na takie finansowanie częściej decydują się mężczyźni (27 proc.), a podział wiekowy jasno wskazuje, że skłonność do zadłużania się na marzenia maleje z wiekiem. Najchętniej po kredyt na okazje sięgają osoby w wieku 18-29 lat oraz trzydziestolatkowie (po 36 proc. wskazań w obu grupach). Dla porównania, wśród seniorów po 60. roku życia odsetek ten wyniósł zaledwie 7 proc. To dowód na zupełnie inne podejście do zarządzania finansami w zależności od pokolenia.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]

Promocje kuszą, ale większość trzyma się budżetu. Kto ulega pokusie?

Mimo że kredyt na marzenia staje się popularny, większość z nas wciąż stara się zachować finansową dyscyplinę. Aż 65 proc. badanych zadeklarowało, że twardo pilnuje swojego budżetu przeznaczonego na hobby i pasje, nawet jeśli trafi na wyjątkowo atrakcyjną ofertę. Jednak niemal co trzeci Polak (29 proc.) przyznaje, że zdarza mu się wydać więcej, niż zakładał. Co ciekawe, choć to mężczyźni częściej biorą kredyty na okazje, to kobiety (33 proc. w porównaniu do 27 proc. mężczyzn) częściej przyznają, że pod wpływem promocji zdarza im się wydać więcej, niż planowały. Ta tendencja do przekraczania budżetu jest ponownie najsilniejsza wśród trzydziestolatków (40 proc.).

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