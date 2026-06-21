Większość zakonnic dostaje minimalną emeryturę

W Polsce żyje około 17 tysięcy zakonnic. Dla wielu z nich jesień życia oznacza konieczność utrzymywania się z minimalnego świadczenia emerytalnego.

Od marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, co daje około 1800 zł „na rękę”. To właśnie takie kwoty trafiają do wielu sióstr zakonnych, które nie pracowały na pełnych etatach poza swoimi zgromadzeniami.

Fundusz Kościelny wspiera emerytury sióstr

Kluczową rolę odgrywa tutaj Fundusz Kościelny. To z niego finansowana jest większość składek emerytalnych osób zakonnych.

Państwo pokrywa aż 80 proc. składek emerytalnych zakonnic. Pozostałe 20 proc. muszą opłacać same zgromadzenia lub siostry zakonne.

W 2025 roku na Fundusz Kościelny przeznaczono ponad 275 mln zł. To właśnie dzięki tym środkom wiele zakonnic może otrzymywać emeryturę po zakończeniu aktywności zawodowej.

Niektóre siostry dostają znacznie więcej

Nie wszystkie zakonnice muszą jednak żyć za minimalne świadczenia. Są też takie, które przez lata pracowały jako nauczycielki, wychowawczynie, pielęgniarki czy opiekunki.

Siostry zatrudnione w szkołach, przedszkolach, szpitalach, domach dziecka czy placówkach opiekuńczych odprowadzały pełne składki do ZUS-u. Dzięki temu ich emerytury mogą być znacznie wyższe od minimum gwarantowanego przez państwo.

W takich przypadkach wysokość świadczenia zależy od długości pracy oraz sumy zgromadzonych składek.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Eksperci podkreślają, że w przypadku osób duchownych obowiązują podobne zasady jak dla innych obywateli. Im dłuższy staż pracy i wyższe składki, tym większa emerytura.

Dlatego różnice między poszczególnymi zakonnicami bywają bardzo duże. Jedne otrzymują niespełna 2 tys. zł miesięcznie, inne mogą liczyć na świadczenia zdecydowanie wyższe.

Podobnie jest także wśród księży

Zróżnicowanie dotyczy nie tylko zakonnic. Emerytowani księża i biskupi również otrzymują świadczenia uzależnione od składek odprowadzanych do ZUS oraz wsparcia z Funduszu Kościelnego.

Kapłani po ukończeniu 65. roku życia przechodzą na emeryturę na zasadach obowiązujących w systemie powszechnym. Po ukończeniu 75 lat mogą dodatkowo korzystać z rozwiązań przewidzianych przez Fundusz Kościelny.

Chociaż wiele osób sądzie, że wszystkie zakonnice otrzymują takie same świadczenia, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. O wysokości emerytury decyduje przede wszystkim to, czy i jak długo siostra zakonna pracowała zawodowo poza murami swojego zgromadzenia.

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