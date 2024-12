i Autor: Canva

Gwiazdka w firmie

Polacy bez premii świątecznych! Nieliczni dostaną nawet 500 zł

Choć gwiazdkowe budżety 2024 wzrosną, to święta będą często skromniejsze niż przed rokiem – pisze „Rzeczpospolita”. Jak podaje dziennik, w ubiegłym roku wypłatę gwiazdkowych premii szykowała ponad połowa z 1000 pracodawców badanych przez Randstad. Tymczasem w tym roku zapowiada to wyraźnie mniej, bo już 46 proc. respondentów. Na dodatek firmy nieco rzadziej obdzielą premiami wszystkich pracowników (obecnie to 79 proc. wobec 83 proc. przed rokiem).