Jak wynika z ostatniego sondażu IBRiS dla Radia ZET, aż trzy czwarte Polaków chciałoby aby Jarosław Kaczyński przeszedł na polityczną emeryturę. Zapytani o to, czy prezes PiS powinien zrezygnować z polityki, aż 68,2 proc. badanych odparło "zdecydowanie tak"; 6,7 proc. "raczej tak" co daje niemal 75 proc. badanych. Nawet wśród wyborców PiS aż 36 proc. wskazało, że Kaczyński powinien wybrać polityczną emeryturę.

Formalnie Jarosław Kaczyński wciąż jest emerytem i pobiera co miesiąc świadczenie z ZUS, ale cały czas pracuje i dostaje również pensję parlamentarną. Zasiada na fotelu prezesa PiS, a w tegorocznych wyborach startował z list wyborczych, został wybrany również na kolejną kadencję w Sejmie. Kolejna lata pracy w parlamencie przełożą się na wzrost jego emerytury.

Kaczyński kolejną kadencją może zwiększyć swoją emeryturę nawet o 1000 zł

Jak wynika z oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego za 2022 rok (opublikowane w 2023 roku - najnowsze dostępne), jego emerytura wynosiła 6200 zł brutto. Do tego dochodziły zarobki z Sejmu, które wyniosły 72 000 zł w ciągu roku (czyli ok. 6 tys. zł miesięcznie). Kolejna kadencja pozwoli prezesowi PiS dorobić do emerytury.

Ile można zyskać Jarosław Kaczyński na kolejnej kadencji? Jak w przybliżeniu wyliczył nam Antoni Kolek - przy założeniu, że prezes PiS będzie odprowadzał składki od kwoty 11 tys. zł miesięcznie, to jego składka emerytalna wyniesie 2147,20 zł. W 4 lata odprowadzi do ZUS 103 tys. zł. Przyjmując ostatnie dane o średniej, przewidywanej długości życia, po całej kadencji emerytura Jarosława Kaczyńskiego wzrośnie o około tysiąc złotych! Czyli ok. 250 zł rocznie.

W rzeczywistości ta kwota może być wyższa ze względu na to, że w obliczeniach nie braliśmy pod uwagi waloryzacji, trudno przewidzieć ile wyniesie w każdym z następujących czterech lat. Jedno jest jednak pewne - nawet jeśli prezes PiS przejdzie na polityczną emeryturę, na brak pieniędzy nie będzie musiał narzekać.

