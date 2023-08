Kaczyński obiecał wyższą 14. emeryturę! Ale jest haczyk, emerycie sprawdź ile dostaniesz

QUIZ PRL. To nie były słodycze, ale każdy to jadł w PRL-u. Pamiętasz je?

Czternastka w 2023 roku będzie wyższa! Ale są haczyki

- Czternasta emerytura wypłacana w 2023 r. wyniesie 2200 zł netto - powiedział Jarosław Kaczyński w trakcie spotkania z wyborcami w Paradyżu w niedzielę (20.08.2023).

Jak wynika z wypowiedzi prezesa PiS, 2200 zł netto otrzymają seniorzy, którzy nie przekraczają progu 2900 zł brutto, a powyżej tego progu świadczenie będzie pomniejszane według zasady "złotówka za złotówkę". Tu pojawiają się problemy, bo Jarosław Kaczyński podaje zarówno kwoty brutto, jak i netto, tak więc senior z 3000 zł brutto emerytury, nie otrzyma 2100 zł netto czternastki - prezes PiS wciąż nie podał kwoty brutto czternastego świadczenia.

Ile faktycznie wyniesie 14. emerytura? Są dwa warianty

Jednak na podstawie dotychczasowych informacji, Fakt wyliczył, że po doliczeniu 9 proc. składki zdrowotnej czternastka powinna wynieść 2418 zł brutto. Jednak osoby, które mają emerytury powyżej 2500 zł, będą miały potrącaną zaliczkę na PIT i dostaną niższą czternastkę. Tym samym na 2200 zł netto czternastki mogłyby liczyć tylko osoby z niskimi świadczeniami, nawet poniżej minimalnej emerytury!

Co trzeba więc zrobić, aby obietnica prezesa PiS się spełniła? Jak podaje "Fakt" rozwiązałoby to zwolnienie czternastek z PIT, wtedy seniorzy ze świadczeniami do 2900 zł brutto (czyli wyznaczonego limitu). Możliwe więc, że partia rządząca szykuje jeszcze kolejne zwolnienie dla emerytów, które nie zostało jeszcze oficjalnie ogłoszone. Nie można także wykluczyć, że zapowiedziane 2200 zł netto czternastki będzie dotyczyć tylko najuboższych seniorów.

Ile więc może wynieść twoja czternastka? Zapraszamy do sprawdzenia w galerii, szczególnie, że znane są już terminy wypłaty 14. emerytury.

