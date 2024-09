Polacy dopłacają rocznie 5 mld zł do emerytur górników! A to nie koniec

Ile kosztują emerytury grup ze specjalnymi uprawnieniami? 5 mld zł rocznie na emerytury górniczych, trzy razy tyle na emerytury rolnicze

Jak pisze wyborcza.biz, państwo rocznie dopłaca do samych emerytur górniczych 5 mld zł rocznie, a sami górnicy dzięki specjalnej ustawie mogą przechodzić na emeryturę po 25 latach. Rok pracy liczy im się jako 1,5-1,8 roku, więc kończą kariery zawodowe w wieku 47-50 lat.

Czytamy dalej, że do emerytur rolniczych dopłacamy co roku 15 mld zł, gdyż ubezpieczeni w KRUS mają składki ośmiokrotnie niższe niż przeciętny pracownik.

Z kolei przedstawiciele służb mundurowych nie płacą składek emerytalnych w ogóle, te są fundowane z budżetu państwa. Za wypłaty emerytur odpowiada MSWiA. To czego jednak nie zauważa Leszek Kostrzewski z wyborczej.biz, to fakt, że służby mundurowe wykonują pracę w innym systemie pracy (nie podlegają pod kodeks pracy), oraz pracują z narażeniem zdrowia i życia w interesie społecznym. Nawet gdyby włączyć służby mundurowe do systemu powszechnego, mogłoby to skutkować zwiększeniem biurokracji. Płatnikami ich pensji jest państwo, a co za tym idzie - składka ZUS również byłaby płacona przez państwo. Tym samym transfer pieniędzy koniec końców odbywałby się wewnątrz systemu.

System emerytalny wymaga ujednolicenia? Zauważa to nawet prezes ZUS

Tymczasem system emerytalny ma problem z wysokim deficytem. Obecnie składki z ZUS nie wystarczają do finansowania emerytur i co roku państwo musi dokładać do systemu emerytalnego od 30 do 50 mld zł.

Zdaniem Leszka Kostrzewskiego z wyborcza.biz to skutek "świętych krów", które "nie płacą składek, płacą je w minimalnej wysokości, a na ich świadczenia na starość składają się inni Polacy".

Jak czytamy dalej reforma z 1999 roku zakładała "wspólny system emerytalny dla wszystkich", a po 25 latach do zmian nie doszło.

Co ciekawe, sam prezes ZUS Zbigniew Derdziuk w rozmowie z bank.pl, że system emerytalny jest zbyt złożony i wiele jego elementów jest historyczną "zaszłością". Tym samym ujednoliceniu powinny podlegać np. emerytury górnicze.

- Na przykład - mamy w ZUS system górniczy. Są renty starego i nowego portfela, w ogóle jest do wyliczenia 36 rodzajów emerytur - mówił Derdziuk.

Prezes ZUS podkreślił, że nie będzie łatwo ujednolicić systemu emerytalnego ze względu na prawa nabyte, ale jego zdaniem trzeba będzie wprowadzić model, w którym prawa będą stopniowo wygasać i powstanie nowy model motywujący do płacenia składek.

