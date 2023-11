Polacy gwałtownie ubożeją. Lawinowo przybywa dłużników

Już nie będzie pracy od 8 do 16! Urzędy czynne do 18, obowiązkowo

Zaskakujące słowa Hołowni. "Nie dopuszczę, by obrażać Kaczyńskiego"

Pieniądze to nie wszystko

To ostatnie święta z żywym karpiem? Posłowie KO chcą zakazu sprzedaży

Drożyzna pustoszy domowe finanse

Big InfoMonitor poinformował o wynikach najnowszej edycji badania "Oszczędności, kłopoty finansowe i długi Polaków", z którego wynika, iż Polacy bardziej oszczędzają z powodu obaw przed przyszłością niż na przyjemności. Dodano, że rośnie też liczba osób żyjących w napięciu z powodu problemów z zapanowaniem nad domowymi budżetami. Badanie zostało przeprowadzone z okazji przypadającego w piątek "Dnia bez Długów".

Big InfoMonitor przekazał, że suma nieopłaconych na czas zobowiązań, bieżących rachunków, kar za jazdę bez biletu, alimentów czy rat kredytów i pożyczek wzrosła przez ostatnie 12 miesięcy o 6,5 mld zł do ponad 83,6 mld zł. "Jak dotąd to najwyższa kwota zaległości jaką odnotowaliśmy w bazach Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor i Biurze Informacji Kredytowej. 83,5 mld zł widzieliśmy w połowie 2020 r. w kilka miesięcy po wybuchu pandemii, ale wkrótce z uwagi na lockdowny, większą dyscyplinę w gospodarowaniu budżetami i mniej okazji do wydawania pieniędzy, zaległości zaczęły spadać. Wraz z zakończeniem pandemii trend się odwrócił, a od tego roku przyrost znacząco przyspieszył" - zwrócił uwagę prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Firma wskazała ponadto, że przybywa też dłużników, choć nie na taką skalę jak zaległości. Jak poinformowano, liczba osób z problemami finansowymi to obecnie 2,7 mln. To o 20 tys. osób więcej niż po trzech kwartałach 2022 r. "Rosnące ceny, podobnie jak COVID-19 zmobilizowały społeczeństwo do pilnowania wydatków jednak ci, którzy weszli w ten trudny czas z problemami finansowymi popadli w jeszcze większe tarapaty" - podkreślił Grzelczak.

Jak wynika z trzeciej edycji badania "Oszczędności, kłopoty finansowe i długi Polaków", 48 proc. ankietowanych deklaruje, że ma kłopoty finansowe. Dwa lata wcześniej przyznawało się do tego 44 proc. badanych. Jako najczęstsze przyczyny trudności finansowych, ankietowani podawali: inflację (31 proc.), zbyt niskie zarobki (23 proc.), nieprzewidziane wydatki (10 proc.), zdarzenia losowe (8 proc.), problemy zdrowotne generujące duże koszty (7 proc.), wzrost rat kredytowych (6 proc.).

Badanie wykazało ponadto, że kłopoty finansowe są źródłem życiowych problemów przede wszystkim dla osób nieposiadających oszczędności (82 proc.). Biorąc pod uwagę płeć, widać nieznaczną przewagę mężczyzn (49 proc.) nad kobietami (48 proc.).

Wiek ma znaczenie

Zauważono, że większe różnice w ocenie sytuacji zauważalne są w zależności od wieku. Najczęściej (52 proc. wskazań) o kłopotach finansowych mówią dwa pokolenia: 35-44 latkowie i 55-64-latkowie. Na pytanie czy kłopoty finansowe są źródłem życiowych problemów twierdząco odpowiedziało kolejno 29 proc. i 23 proc. badanych. Grupą która najrzadziej na to pytanie odpowiadała twierdząco, były osoby powyżej 65 roku życia (7 proc.) - dodano.

Zgodnie z wynikami badań, 39 proc. osób uważa, że nie w pełni panuje nad swoimi finansami. W 2022 r. było to 37 proc. ankietowanych, a dwa lata temu 34 proc. Dodano, że wywołany stanem finansów stres częściej dotyka kobiet (44 proc.) niż mężczyzn (34 proc.) i dotyczy przede wszystkim osób, które nie posiadają oszczędności (53 proc.).

Big InfoMonitor przekazał ponadto, że rosnące napięcie na myśl o pieniądzach widać również w tym roku w motywacji do oszczędzania. "W porównaniu do 2022 roku znacząco spadła skala oszczędzania na wypoczynek, spełnianie marzeń i realizację pasji oraz zakup samochodu. Utrzymuje się natomiast wysokie znaczenie oszczędzania na wypadek niespodziewanych wydatków (42 proc.) lub utraty dochodu (29 proc.), czy podratowanie zdrowia, czyli na najbardziej stesogenne obszary życia" - dodano.

Badanie "Oszczędności, kłopoty finansowe i długi Polaków" zostało zrealizowane przez Quality Watch metodą CAWI na próbie 1088 dorosłych Polaków w dniach 29 września – 2 października 2023 r.

BIG InfoMonitor to Biuro Informacji Gospodarczej, gromadzące i udostępniające informacje o wiarygodności płatniczej uczestników rynku.

Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.