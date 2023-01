Polacy stracili już jedną pensję! Inflacja pożera nasze pieniądze

Kryzys gospodarczy w Polsce. Co nas czeka w 2023 roku?

Pomimo tego, że w 2022 roku polski rynek pracy wchłonął kilkaset tysięcy uchodźców z Ukrainy to wciąż zachodzi obawa, że krajowe firmy zaczną zwalniać - podkreśla Gazeta Wyborcza analizując kondycję polskiej gospodarki.

Jednym z największych wyzwań dla firm będą wciąż rosnące ceny energii. Rachunki opiewające na coraz wyższe sumy mogą zmusić przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności - między innymi za pośrednictwem redukcji zatrudnienia.

Kolejną kwestią są stopy procentowe na wyższym poziomie - mogą one zniechęcić do inwestycji, a to oznacza, że firmy tworzyłyby mniej miejsc pracy - przytacza Gazeta Wyborcza.

Polacy ubożeją. Tracimy jedną pensję rocznie

Kolejną istotną sprawą jaką porusza "GW" jest fakt realnego ubożenia polskiego społeczeństwa - dane o wzroście pensji Polaków już od kilku miesięcy nie nadążają za inflacją.

"W naszych portfelach recesja jest już mocno obecna! W wyniku inflacji jedna pensja w roku nam wyparowuje. Mamy ubytek realnych dochodów" - poinformował profesor Andrzej Wojtyna w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

