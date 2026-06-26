58 proc. Polaków wydaje latem więcej niż przez resztę roku – wynika z nowego badania.

Najwięcej pieniędzy pochłaniają grille, spotkania ze znajomymi, paliwo i wakacyjne wyjazdy.

Rodziny z dziećmi wydają nawet ponad 2000 zł miesięcznie więcej na letnie przyjemności.

Polacy nie zamierzają sobie odmawiać

Choć inflacja w ostatnich miesiącach wyhamowała, a wielu Polaków nadal uważnie planuje codzienne zakupy, lato rządzi się swoimi prawami. Z badania „Polaków portfel własny: Sezon na wydatki”, przygotowanego przez Santander Consumer Bank, wynika, że 58 proc. respondentów zwiększa latem wydatki na przyjemności. Dla wielu osób wakacje oznaczają więcej spotkań z rodziną i przyjaciółmi, częstsze wyjazdy oraz większą aktywność poza domem, co automatycznie przekłada się na wyższe rachunki.

Najbardziej skłonne do zwiększania wydatków są osoby w wieku 50–59 lat. Taką odpowiedź wskazało aż 68 proc. badanych z tej grupy. Chętniej sięgają do portfela także mieszkańcy mniejszych miast liczących do 50 tys. mieszkańców. Z kolei największą ostrożność finansową deklarują osoby w wieku 30–39 lat oraz mieszkańcy wsi.

Grille, wyjazdy i paliwo

Największym letnim „pożeraczem” pieniędzy okazują się spotkania towarzyskie. Aż 36 proc. ankietowanych przyznało, że to grille, imprezy w ogrodzie czy rodzinne spotkania najbardziej zwiększają ich wakacyjne wydatki.

Na drugim miejscu znalazły się koszty transportu i paliwa. Częstsze podróże, weekendowe wypady i wakacyjne wyjazdy sprawiają, że 32 proc. Polaków przeznacza więcej pieniędzy właśnie na przemieszczanie się.

Co czwarty respondent wydaje więcej na letnią odzież, sprzęt sportowy czy akcesoria sezonowe. Niewiele mniej osób deklaruje częstsze wizyty w restauracjach oraz wydatki na koncerty, festiwale, kina plenerowe czy parki wodne.

Rodziny z dziećmi wydają zdecydowanie więcej

Badanie pokazuje, że wydatki Polaków w czasie wakacji szczególnie mocno rosną w gospodarstwach domowych z dziećmi. Aż 61 proc. rodziców przyznaje, że sezon letni wyraźnie obciąża ich budżet. Wśród rodzin z dziećmi 22 proc. deklaruje dodatkowe wydatki w wysokości od 1000 do 2000 zł miesięcznie, a kolejne 16 proc. wydaje ponad 2000 zł więcej niż zwykle.

Dla porównania wśród osób bez dzieci takie kwoty pojawiają się znacznie rzadziej. Wydatki przekraczające 2000 zł miesięcznie deklaruje jedynie 4 proc. badanych.

Ile dokładnie wydajemy podczas wakacji?

Najczęściej dodatkowe wakacyjne wydatki nie przekraczają 500 zł miesięcznie. Tak odpowiedziało 31 proc. uczestników badania. Kolejne 28 proc. przeznacza od 501 do 1000 zł miesięcznie. W grupie wydającej od 1001 do 2000 zł znalazło się 14 proc. respondentów, natomiast aż 9 proc. Polaków przyznaje, że lato kosztuje ich ponad 2000 zł miesięcznie.

Każde pokolenie wydaje inaczej

Autorzy badania zwracają uwagę, że różnice pomiędzy pokoleniami są wyraźne.

Nasze wakacyjne wybory pokazują, jak różnią się priorytety różnych pokoleń. Osoby po 60. roku życia najczęściej spośród wszystkich badanych deklarują, że ich sezonowe wydatki nie rosną. Jeśli jednak sięgają głębiej do portfela, to głównie z powodu transportu i paliwa, a nie jedzenia na mieście – powiedział Patryk Perliński z Santander Consumer Banku.

Najmłodsi respondenci, w wieku 18–29 lat, najczęściej zwiększają wydatki na restauracje i jedzenie poza domem. Z kolei największymi miłośnikami letnich spotkań przy grillu okazują się trzydziesto- i pięćdziesięciolatkowie.

Lato zmienia nasze finansowe nawyki

Badanie pokazuje, że mimo ostrożniejszego podejścia do codziennych zakupów wielu Polaków nie chce rezygnować z letnich przyjemności. Wakacje pozostają okresem, w którym chętniej wydajemy pieniądze na wspólne spędzanie czasu, wyjazdy i rozrywkę. Dla większości oznacza to dodatkowy wydatek rzędu kilkuset złotych miesięcznie, ale w rodzinach z dziećmi rachunek potrafi być znacznie wyższy.

Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike [IMPACT 2026]