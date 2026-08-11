ZUS umorzy stare długi

To może być prawdziwa ulga dla tysięcy zadłużonych. Rząd zajmuje się projektem ustawy, który zakłada umorzenie z mocy prawa należności wobec ZUS powstałych przed 1 stycznia 1999 roku.

Według szacunków resortu rodziny rozwiązanie obejmie około 7100 płatników składek. Łączna kwota zadłużenia sięga około 315 mln zł.

Dlaczego rząd chce skasować te należności? Chodzi przede wszystkim o ich wiek. W wielu przypadkach zaległości są już bardzo trudne albo wręcz niemożliwe do wyegzekwowania. Ich dalsze dochodzenie kosztuje natomiast ZUS pieniądze i wymaga prowadzenia postępowań przez kolejne lata.

Dług zniknie automatycznie

Projekt przewiduje bardzo ważną rzecz. ZUS nie będzie musiał wydawać osobnej decyzji o umorzeniu każdego długu. Należności objęte ustawą mają zostać umorzone z mocy prawa.

Co więcej, zadłużony będzie mógł zrezygnować z umorzenia. W takim przypadku konieczne będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia w ZUS.

Jest jednak wyjątek. Zmiany nie obejmą należności zabezpieczonych hipoteką. Tego rodzaju zobowiązania dotyczą około 3,8 tys. płatników składek.

Państwo pomoże oszukanym w „Czystym Powietrzu”

Na tym rządowe plany się nie kończą. Ministrowie zajmują się także pomocą dla osób, które zostały poszkodowane przy realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Problem dotyczy nieuczciwych wykonawców, którzy wykorzystywali system prefinansowania oraz pełnomocnictwa. W efekcie część osób została z długami, mimo że prace, na które przyznano dotacje, nie zostały prawidłowo wykonane.

Nowe przepisy mają pozwolić na zawieszenie spłaty należności, a w określonych przypadkach także ich umorzenie.

Ponad 550 mln zł na pomoc

Pomoc dla poszkodowanych nie będzie tania. Według szacunków całkowity koszt wsparcia w ciągu dekady ma wynieść ponad 550 mln zł.

Założenie jest proste: osoba, która została oszukana przez nierzetelnego wykonawcę, nie powinna sama ponosić całego ciężaru finansowego. Państwo chce przenieść odpowiedzialność na nierzetelne firmy i pomóc poszkodowanym gospodarstwom domowym.

Fundusze ochrony środowiska mają też dostać możliwość bezpośredniego dochodzenia roszczeń od oszustów.

Nieuczciwi wykonawcy mogą dodatkowo słono zapłacić za swoje działania. Projekt przewiduje pięcioletni zakaz udziału w programie „Czyste Powietrze” dla wykonawców skazanych za przestępstwa popełnione na szkodę beneficjentów.

Sądy dostaną nowe uprawnienia

Rząd chce również zmienić zasady rozpatrywania odwołań od decyzji organów rentowych. Chodzi m.in. o decyzje ZUS.

Po zmianach sąd pierwszej instancji będzie mógł w szerszym zakresie uchylić zaskarżoną decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ rentowy.

Obecnie takie możliwości są mocno ograniczone. Nowe przepisy mają pozwolić sądom lepiej reagować na nieprawidłowości i uchybienia przy wydawaniu decyzji.

Więcej pieniędzy dla pisarzy

Na rządowym stole znalazła się również propozycja dotycząca twórców i wydawców książek. Chodzi o system Public Lending Right (PLR), czyli wynagrodzenia za bezpłatne wypożyczanie książek w bibliotekach publicznych.

Obecnie na ten cel trafia równowartość 5 proc. kwoty wydanej na zakupy biblioteczne w poprzednim roku. Rząd chce podnieść ten limit do 10 proc.

Pieniądze trafiają do pisarzy, tłumaczy, ilustratorów i wydawców. System działa w Polsce od 2016 roku.

Jeśli propozycje zostaną przyjęte, zmiany obejmą więc kilka różnych grup: zadłużonych w ZUS, osoby oszukane przy „Czystym Powietrzu”, a także twórców, których książki są wypożyczane w bibliotekach.

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