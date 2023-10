Polacy lubią pierogi. Gdzie są najtańsze, a gdzie najdroższe?

Nowy chiński market wkracza do Polski! Co sprzedaje?

Pierogi to zdecydowanie ulubione danie Polaków. 21 proc. badanych w raporcie Food Trendów 2022 wskazało, że polskie pierogi kojarzą im się z kuchnią mam i babć - wywołują pozytywne, ciepłe wspomnienia oraz wzbudzają sentyment. Najchętniej zamawianym rodzajem pierogów w Pyszne.pl są pierogi ruskie. Na drugim miejscu w rankingu popularności znajdują się pierogi z mięsem, a na trzecim – z kapustą i grzybami. Restauracje często s sprzedają także: pierogi ze szpinakiem, z serem na słodko i jagodami.

Wrocław stolicą pierogów

W pierogowym rankingu Pyszne.pl pierwsze miejsce zdobył Wrocław. Tu pierogi możemy kupić w najlepszej cenie. Średni koszt porcji ruskich w restauracji to 19,85 zł, a z mięsem – 21,16 zł. Z kolei średnia ocena lokali serwujących pierogi to 4.32 na 5. Taki wynik daje „miastu krasnali” pierwsze miejsce w pierogowym rankingu Pyszne.pl. Na drugim końcu rankingu cenowego jest Warszawa. W stolicy za pierogi zapłacimy średnio najwięcej – 25,40 zł za porcję ruskich i 26,67 zł za mięsne. Restauracje serwujące pierogi z najwyższą, średnią oceną znajdują się w Krakowie – to 4,58 na 5 punktów. Najniższe oceny otrzymują z kolei lokale w Warszawie, gdzie średnia wynosi 4,16 na 5.

Pierogi znalazły się na 3. miejscu w rankingu najlepszych tradycyjnych dań na świecie według portalu tasteatlas.com w 2022 roku.

