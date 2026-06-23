Chcesz sprawdzić zawartość pudełka przed kasą? Wielu klientów robi to z przyzwyczajenia, nie wiedząc, że łamie zasady.

UOKiK jednoznacznie wyjaśnia: otwieranie produktu bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone, bo towar jest własnością sklepu.

Dowiedz się, jakie masz prawa jako konsument i co zrobić, by legalnie obejrzeć produkt bez narażania się na nieprzyjemności.

UOKiK wydaje ważny komunikat. Tego nie rób w sklepie

Koniec z samowolnym otwieraniem pudełek przy sklepowych półkach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił ukrócić powszechną praktykę i przypomina o zasadach, które obowiązują każdego klienta. Chęć sprawdzenia, czy zestaw klocków jest kompletny, albo czy kolor urządzenia w pudełku zgadza się z tym na wystawie, jest zrozumiała. Jednak działanie na własną rękę, bez pytania o zgodę, jest naruszeniem prawa.

Kluczowa zasada jest banalnie prosta: dopóki nie zapłacisz za produkt, jest on własnością sklepu. To fundamentalna informacja, o której wielu konsumentów zapomina. Przekroczenie progu sklepu nie daje nam prawa do dowolnego dysponowania towarem. Zerwanie folii, rozerwanie kartonika czy otwarcie zaplombowanego wieczka to ingerencja w cudzą własność. Pracownicy UOKiK podkreślają, że dopiero w momencie zapłaty przy kasie prawo własności przechodzi na kupującego.

Co się stanie, jeśli podczas otwierania uszkodzimy opakowanie lub, co gorsza, sam produkt? W takiej sytuacji sprzedawca ma pełne prawo zażądać od nas zapłaty za zniszczony towar. Nie ma tu znaczenia, czy zrobiliśmy to celowo, czy przez przypadek. Sklep nie będzie mógł już sprzedać takiego produktu jako pełnowartościowy, a odpowiedzialność za szkodę spoczywa na osobie, która ją spowodowała.

Szturm na nowego Lidla

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Czy to oznacza, że kupujemy kota w worku?

Absolutnie nie. Prawo do rzetelnej informacji o produkcie jest jednym z podstawowych praw konsumenta. Nie musimy podejmować decyzji zakupowej w ciemno, opierając się jedynie na zdjęciach i opisach z opakowania. Istnieją jednak legalne i proste sposoby, by zapoznać się z towarem przed jego zakupem. Zamiast otwierać pudełko samodzielnie, wystarczy poprosić o pomoc pracownika sklepu.

Personel sklepu jest przygotowany na takie sytuacje. W większości przypadków pracownik może w naszej obecności otworzyć opakowanie i zaprezentować jego zawartość. W wielu sklepach, zwłaszcza z elektroniką czy zabawkami, dostępne są tzw. produkty wystawowe. Można je dotknąć, sprawdzić ich funkcje i dokładnie obejrzeć z każdej strony. W drogeriach i perfumeriach standardem są z kolei testery, które pozwalają wypróbować kosmetyk bez naruszania zasad higieny i niszczenia oryginalnego opakowania. To rozwiązania, które godzą interesy obu stron – klient może dokonać świadomego wyboru, a sklep chroni swój towar.

Pytanie, które pozwala uniknąć kłopotów

Zanim więc następnym razem zerwiesz folię z pudełka, pamiętaj o prostej zasadzie: zapytaj sprzedawcę. To nic nie kosztuje, a pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu i ewentualnych kosztów. W ten sposób możesz dokładnie obejrzeć produkt, nie łamiąc przy tym żadnych zasad i nie narażając się na finansowe konsekwencje. To najprostszy sposób, by zakupy były zarówno satysfakcjonujące, jak i w pełni bezpieczne.

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